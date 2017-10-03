بالصور… وصول قافلة مساعداتٍ إيرانيةٍ إلى حلب

زياد عدوان: كلنا شركاء

وصلت صباح اليوم الثلاثاء (3 تشرين الأول/أكتوبر) إلى ساحة سعد الله الجابري وسط مدينة حلب، قافلة مساعدات إيرانية تحتوي على أكثر من 200 طن من المساعدات الإنسانية، مقدمة من الحكومة الإيرانية لأهالي مدينة حلب.

وبحسب مصادر إعلام موالية للنظام فإن القافلة التي وصلت أمس الإثنين إلى مشارف مدينة حلب قادمة من الأراضي اللبنانية قد دخلت المدينة بإشراف من مؤسسة “جهاد البناء” الخيرية والتي تشرف عليها الميليشيات المدعومة من قبل إيران.

وتحتوي القافلة على مواد غذائية وطبية، فيما يتم تجهيز قسم منها لنقله إلى بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي، كجزء من المساعدات التي تقدمها إيران للميليشيات المدعومة من قبلها.

وتقوم إيران بإرسال المساعدات التي تحتوي على مواد غذائية وطبية إلى العديد من المناطق السورية والتي يسيطر عليها بشكل مباشر الميليشيات الشيعية التابعة لها، من أجل الظهور أمام المدنيين في سوريا على أنها تساعد الشعب السوري من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والتي تصل معظمها لعناصر الميليشيات الشيعية التابعة لها.

وأسفر التدخل العسكري الإيراني في سوريا عن تكبد إيران خسائر بشرية كبيرة بالإضافة لتدهور الوضع الاقتصادي لديها وخاصة بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وتحتل إيران التي ساعدت النظام السوري على قتل المدنيين العديد من المناطق السورية التي تشرف وتسيطر عليها الميليشيات الإيرانية وخصوصاً في منطقة السيدة زينب بريف دمشق إلى جانب كل من بلدات نبل والزهراء وكفريا والفوعة، وعدة مناطق في العديد من المحافظات السورية.