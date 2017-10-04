محلي دوما: (خفض التصعيد) في الغوطة حبرٌ على ورق وكارثةٌ حقيقيةُ تنتظر المنطقة

محمد كساح: كلنا شركاء

انتقد المجلس المحلي لمدينة دوما اتفاق “تخفيف التصعيد” الذي قالت موسكو إنه بات يشمل الغوطة الشرقية منذ 22 تموز الماضي، معتبراً أن الاتفاق ليس إلا “حبراً على ورق”، لاسيما في ظل أحداث العنف التي تشهدها المنطقة منذ أكثر من أسبوع.

ووقّع كل من فيلق الرحمن وجيش الإسلام اتفاقي تهدئة في الغوطة على فترات متباعدة، وضمنت موسكو تحقيق البنود المترتبة والتي يُعتبر وقف العمليات العسكرية وفتح المعابر من أحد أهم بنودها.

وقال “خليل عيبور” رئيس المجلس المحلي لمدينة دوما: “هذا الاتفاق لم يكن إلا حبراً على ورق”.

ونص الاتفاق الذي وقعه فيلق الرحمن مع النظام بضمانة الروس على التزام الطرفين بوقف إطلاق النار والانضمام إلى نظام وقف الأعمال القتالية وإنشاء منطقة “خفض التصعيد” التي تتضمن حي جوبر الدمشقي والغوطة الشرقية، حيث يتم تحديد وترسيم حدود منطقة “خفض التصعيد” في خريطة تعكس واقع الأرض بين الجهتين المتنازعتين في يوم الاتفاق.

كما تتعهد جهتا النزاع بوقف جميع الأعمال العدائية ضد الجهة الأخرى اعتباراً من 18 آب الماضي، ويكفل الطرفان التوقف الفوري لاستخدام كافة أنواع الأسلحة متضمنة الهجمات الجوية والصاروخية والمدفعية وقذائف الهاون بالإضافة إلى الأسلحة الخفيفة من جهتي النزاع.

وقال “عيبور” في تصريح لـ (كلنا شركاء) يوم الثلاثاء: “مدينة دوما تتعرض لقصف شبه يومي منذ ما يقارب الأسبوع، بلدةٌ مثل مسرابا كانت هادئة طوال أيام الثورة لكنها اليوم وفي ظل الاتفاق أضحت تحت مرمى نيران مدفعية النظام، كما أن الجبهات لم تهدأ سواء بالاقتحامات المتكررة أو القصف اليومي”.

وبما يخص الجانب المعيشي تحدث أحد بنود الاتفاق عن اتخاذ الطرفين جميع التدابير اللازمة لتحسين الحالة الإنسانية في منطقة “خفض التصعيد” فوراً، وتحقيقاً لهذه الغاية يكفل الطرفان ويسهلان الدخول الفوري لقوافل الإغاثة من الأغذية والأدوية والاحتياجات الإنسانية الأخرى، كما يسمح توقيع هذا الاتفاق كذلك بدخول جميع المواد اللازمة لعملية إعادة الإعمار.

“لكن شيئا من هذا لم يحدث”، وفقاً لرئيس محلي دوما الذي تابع قائلا: “لم تُفتح طرق المنطقة، والغوطة الشرقية في الوقت الراهن تمر في أسوأ حصار مرت به خلال سنوات الثورة، الناس كانت تعول على فتح المعابر بعد اتفاق خفض التصعيد، ما جعل الأهالي يستهلكون المواد المتواجدة في بيوتهم ومخازنهم”. مشيراً إلى أن “استمرار القصف وإغلاق الطرق بشكل كامل تسبب بكارثة إنسانية حقيقية، فالكثير من العائلات لن تجد في بيوتها أي شيء من مقومات الصمود”.

وتابع “الوضع الإنساني داخل الغوطة مزري للغاية، كل يوم نصحو على سعر جديد للمواد الغذائية، الأسعار جنونية وغير مضبوطة”.

واعتبر “عيبور” أن التجار تحتكر المواد لتحصل على السعر الذي يناسبها، بينما لم تستطع المجالس المحلية ومجلس محافظة ريف دمشق سوى القيام ببعض الإجراءات البسيطة كتوزيع مواد غذائية بسعر مخفض والتدخل في أسعار الخبز لتخفيض ثمن الربطة الواحدة إلى مبلغ 500 ليرة وبكمية لا تكفي إلا لثلث السكان.

وختم رئيس المجلس المحلي لمدينة دوما حديثه بالقول: “لا نستطيع تسمية هذه العمليات العسكرية واستهداف المنطقة وتشديد الحصار بالخروقات، بل هذا يعتبر إلغاءً لاتفاق التهدئة”.