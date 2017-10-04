(أنور كريدي) ضحية صراعاتٍ أمنيةٍ في السويداء

إياس العمر: كلنا شركاء

وقع قائد ميلشيا (جمعية البستان) في السويداء (أنور كريدي) في قبضة عائلة (مزهر) مساء الأحد 1 تشرين الأول/أكتوبر، عقب توجيه تهم له بالضلوع بقضية اختطاف الفتاة (كاترين مزهر) مطلع شهر أيلول/سبتمبر الماضي، ولكن المفارقة كانت بأن قائد الميلشيا المقرب من رجل الأمن الأبرز في سوريا (علي مملوك) والعامل لصالح (رامي مخلوف)، مهدد بالتصفية دون أن تحرك أجهزة النظام الأمنية أي ساكن.

صراعات أمنية

مصدر مطلع من محافظة السويداء رفض الكشف عن اسمه، قال لـ (كلنا شركاء) إن عائلة (مزهر) تمكنت من معرفة تحركات كريدي عن طريق فرع (الأمن العسكري) في السويداء، وتمت عملية خطفه بالتنسيق مع رئيس الفرع العميد (وفيق ناصر).

وأضاف المصدر أن (ناصر) حاول التخلص من كريدي قبل أسابيع من خلال إعطاء أمر لمجموعات من قوات النظام بالانسحاب من منطقة (بئر الصيعي) في البادية السورية وترك مجموعة ميلشيا (جمعية البستان) بمواجهة كتائب الثوار، وقد نجا وقتها قائد الميلشيا (أنور كريدي) بأعجوبة بينما قتل وجرح سبعة من مجموعته.

وأشار المصدر إلى أن كريدي تورط نهاية شهر آب/أغسطس الماضي بمحاولة اغتيال العميد (وفيق ناصر)، وتم اكتشاف المخطط، وهذا السبب المباشر لقيام ناصر بافتعال قضية الفتاة (كاترين مزهر)، وقد نجح بما أراد ولاسيما وأن تصفية كريدي أصبحت أمراً محسوما.

ولفت المصدر إلى أن والد الفتاة (هيسم مزهر) المقرب من العميد الناصر، ظهر يوم أمس الأول بتسجيل مصور واتهم العميد (وفيق ناصر) بالضلوع بعملية الخطف، وهذا بهدف إبعاده عن أي مسألة في حال تمت عملية التصفية لـ (أنور كريدي) كما هو مخطط.

وتابع المصدر أن ناصر من خلال تصفية كريدي يريد إبعاد جناح اللواء (علي مملوك) عن مجريات ما يتم بالسويداء، وأكد أن ناصر كان له الدور الأكبر في العام 2015 بإبعاد اللواء (رستم غزالي) عن الساحة وتصفيته، وذلك بالتنسيق مع اللواء (وفيق شحادة).

وأوضح المصدر أن الأوضاع في السويداء عقب اختطاف كريدي، لن تكون كما كانت عليه قبل عملية الاختطاف، ولاسيما أن عناصر الميلشيا التابعة له أرسلوا تهديدات مباشرة لكل العاملين مع فرع (الأمن العسكري) في السويداء، مفادها أنه سيتم تصفيتهم جميعاً في حال مس كريدي أي ضرر.

جولة الكريدي القاتلة

الناشط سامي الأحمد قال لـ (كلنا شركاء) إن الكريدي وخلال الأيام الماضية كان قد قام بزيارة مختلف الفعاليات الدينية والاجتماعية في محافظة السويداء، وكان الهدف من الزيارة إطلاع الفاعليات على مقاطع مصورة تؤكد تورط العميد (وفيق ناصر) بالفلتان الأمني في السويداء.

وأضاف أن الكريدي أطلع الفاعليات على وثائق تؤكد أن الفتاة (كاترين مزهر) ما تزال على قيد الحياة، وأن والدها يعمل لصالح العميد (وفيق ناصر).

وأشار إلى أن قرار تصفية الكريدي أتى عقب هذه الجولة، التي حاول من خلالها تعرية ناصر أمام الوجهاء في السويداء.