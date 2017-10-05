أعراس ريف حلب الشمالي تُنسي الأهالي ما خلفته الحرب من مآسي

زياد عدوان: كلنا شركاء

تشهد مناطق سيطرة كتائب الثوار في ريف حلب الشمالي والشرقي ازدياداً في الأعراس بشكل كبير وملحوظ خلال الآونة الأخيرة، وهو ما أبدى في نفوس المدنيين ارتياحاً كبيرا.

وبعد فقدان بعض المدنيين أقارب لهم إثر القصف الذي طال المناطق التي كانوا يقطنونها، تغيرت العجلة بشكل مفاجئ وخصوصاً في مدن وبلدات ريفي حلب الشمالي والشرقي، حيث تشهد تلك المناطق إقامة الأعراس بشكل يومي مما جعل المدنيين النازحين والقاطنين في تلك المناطق ينسون ما خلفته آلات نظام بشار الأسد الحربية من قتل وتدمير طال المدنيين.

ولا تقتصر إقامة الأعراس في مناطق سيطرة كتائب الثوار “درع الفرات” في ريف حلب الشمالي والشرقي على دعوة عدد قليل لحضور العرس، بل إن أغلب الأحيان يتم دمج عرسين وإطالة وقت الاحتفال والرقص على الأغاني الشعبية وأغاني الثورة السورية، لدرجة أن الحضور ينسون ما ألمّ بهم من صعاب وأهوال سببها النظام لمئات الآلاف من المدنيين من الهرب من جحيم القصف بشتى أنواع الأسلحة.

وتبدأ معظم الأعراس بفرح وتنتهي بفرح المباركة للعريس الذي يمكن أن يكون قد نجى من موت محتم إثر سقوط أحد براميل طائرات النظام المتفجرة، وخصوصاً التي شهدتها سماء أحياء حلب الشرقية والجنوبية خلال فترة سيطرة كتائب الثوار عليها، فمدينة حلب خلال سيطرة كتائب الثوار لم تشهد إلا قليلاً إقامة بعض الأعراس الاستثنائية، بسبب ما عانته المدينة من صواريخ وبراميل سقطت فوق رؤوس سكان المدينة الذين تمكنوا من الخروج منها بعد حصار ومقاومة دامت أكثر من أربع سنوات.

وبعد مرور نحو سنة على سيطرة الثوار على ريفي حلب الشمالي والشرقي وطرد تنظيم “داعش” الذي استباح المحرمات وخصوصاً في ريف حلب الشمالي بعد فشله بالسيطرة على مدينة مارع، يلملم المدنيون جراحهم من خلال مشاركتهم في الأعراس التي تقام في مناطق سيطرة كتائب الثوار، فالدخول إلى العرس أو المشاركة في الأفراح جعل البعض ينسون القصف الجوي والمدفعي والذي أفقدهم العديد من أقاربهم بعدما حصدت آلات النظام الحربية أرواح المئات من المدنيين، ولا يكاد يخلو حي ومنطقة من إقامة للأعراس بشكل يومي، الأمر الذي جعل معظم المدنيين يشعرون بأن الحرب انتهت.