اغتيال قياديٍ في (تحرير الشام) بإدلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

اغتال مجهولون مساء أمس الثلاثاء (3 تشرين الأول/أكتوبر)، أحد قياديي هيئة تحرير الشام، بإطلاق النار عليه في مدينة إدلب.

وقال “عبد الرزاق الصبيح” مراسل “كلنا شركاء”، إن مجهولَين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على القيادي السابق لقطاع الساحل في هيئة تحرير الشام المدعو “أبو إلياس اللاذقاني”، في شارع الثلاثين بمدينة إدلب، ما أدى إلى مقتله على الفور.

ونعى القيادي السابق في “جبهة النصرة”، صالح الحموي، والذي يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “أس الصراع في الشام”، “أبو إلياس”، وقال فيه: “استشهد البطل الهمام الأسد الهصور قرة عيني أبو الياس اللاذقاني غيلةً على باب بيته، صاحبته إحدى عشر عاماً، غداً بإذن الله أرثيه”.

ويأتي هذا الاغتيال ضمن سلسلة اغتيالات تلاحق قادة وعناصر الهيئة في الشمال السوري، تبنت معظمها مجموعة تُطلق على نفسها “تجمع شباب نصرة المظلوم”، وكان آخر ما أعلنت عنه هو اغتيال الشرعي “أبو حمزة الرقاوي” والقيادي العسكري “أبو خديجة الليبي” التابعين لهيئة تحرير الشام، وذلك بإطلاق النار عليها في مدينة الدانا شمال إدلب، الأمر الذي نفاه عدد من الناشطين.

وإضافة إلى الاغتيالات، استهدفت الطائرات عدداً من مقرات هيئة تحرير الشام، كان آخرها استهداف مقر في 21 أيلول/سبتمبر المنصرم في مدينة إدلب، والذي خلف العديد من القتلى والجرحى.