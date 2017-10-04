إذا كنتَ من مستخدمي (واتساب) على أندرويد، عليك تحميل هذه التطبيقات!

كلنا شركاء: النهار

يُعتبر تطبيق التواصل الفوري “واتساب” الأشهر في عملية التواصل التي تتم يومياً بين مليارات الناس حول العالم. ولا شك في أن معظمنا يعاني من أمور عدة مزعجة خلال استخدامه لهذا التطبيق، ابرزها على سبيل المثال معرفة المرسل انك قرأت الرسالة ولم ترد عليه، حتى ولو كنت لا تريد ذلك.

وإن كنت تستخدم تطبيق واتساب على أندرويد، فإليك 3 تطبيقات يجدر بك تحميلها لتجنب الكثير من الإزعاجات:

تطبيق Siftr Magic Cleaner

يتيح تطبيق Siftr Magic Cleaner لك تحرير مساحة تخزينية على هاتفك من خلال حذف الصور المكررة أو تلك التي تتلقاها على واتساب من المجموعات أو من الأصدقاء لكنها غير مهمة بالنسبة لك.

تطبيق Bobble Keyboard

يوفر تطبيق لوحة المفاتيح Bobble Keyboard لك آلاف الرموز التعبيرية والملصقات والصور المتحركة والسمات والخطوط مجاناً إلى جانب وظائف أخرى. ويُقدم التطبيق مجموعة من المزايا الرائعة مثل التمكن على تحويل صور سيلفي إلى صور كرتونية وإرسالها مباشرة في الدردشة عبر واتساب.

تطبيق Unseen

يتيح التطبيق التمكن من قراءة رسائل واتساب من داخل التطبيق نفسه، وذلك في حال رغبتك بعدم ترك إشعار قراءة الرسالة لدى الطرف الآخر.