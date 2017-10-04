أصغر (جد في الوطن العربي) .. أردني عمره 33 عاماً

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أصبح الأردني كمال التلفيتي أصغر “جد في الوطن العربي” بعد أن أنجبت ابنته حفيدته الأولى الأحد الماضي.

الأردني التلفيتي من سكان مأدبا ويبلغ من العمر 33 عاما، تزوج وعمره 16 عاما، وزوج ابنته الأولى بعد ان بلغت من العمر 16 عاما، والتي انجبت طفلها وحفيده الأول.

وللتلفيتي سبعة أبناء، وعبر عن سعادته بان أصبح “أصغر جد في الأردن”، وان حفيدته تتمتع بصحة جيدة، بحسب مواقع اردنية.

وقال: “انا سعيد جدا كجد، انا سعيد جدا. الحمد لله الأطفال نعمة من الله”. وأرغب أن أنقل رسالتي إلى جميع الشباب: تزوجوا لأن الزواج هو نصف الدين، قبل كل شيء يحمي الشاب من أمور كثيرة، هو يقيم عائلته بفترة مبكرة من حياته ويستطيع أن يرى أولاده وهو لايزال شابا وليس كبيرا. انصح الجميع أن يفعلوا مثلي. انا أصغر جد في الأردن وفي الوطن العربي وإن شاء الله في كل العالم”.

وترقد الوالدة على سرير الشفاء بمستشفى النديم الحكومي في مادبا وتتمتع الطفلة بصحة جيدة.

ولا يعتبر التلفيتي أصغر جد في العالم، إذ إن البريطاني شيم ديفيز أصبح جدا وهو في عمر 29 عاماً.