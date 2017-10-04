كنان النجاري: روسيا – تركيا وسباق جسر الشغور

كنان النجاري: كلنا شركاء

أفرزت الاستانة مجموعة تفاهمات كان دور الفصائل المعارضة تنفيذ ما هو ملزم عليها. ولا يخفى على احد بأن عنوان الاستانة الاخير كان ادلب وريفها والية خفض التصعيد فيها.

تركيا اقتنعت تماماً ان الخليج العربي والأميركان والأوربيين لم يعد اسقاط النظام هدف لهم او حتى خيار بل ان المتغيرات الجديدة أصبح النظام فيها ورقة ضغط مهم في أكثر من ملف.

قسد والتي جاءت غطاءً للتحرك الكردي شرق الفرات تشكل خطراً على الحدود التركية السورية وقوات النظام الى الآن تعتبر الوجود التركي احتلالا واستهدافها حق مشروع.

أما الفصائل المعارضة فهي لحد كبير جداً متداخلة مع تنظيمات فتح الشام وهيئة تحرير الشام والخرق الأمني بين تلك الفصائل أصبح في صفحات التواصل الاجتماعي. من نشر للمواقع العسكرية وتفاصيل عن المعدات والتحركات وحتى تسجيل واضح للمكالمات الصوتية ونشرها في المواقع الاجتماعية المتنوعة. وعليه فإن تحديد التشكيلات الإرهابية من غير الإرهابية أصبح أمراً شبه مستحيل وهو ما تعانيه الأن حكومة العدالة والتنمية في تحديد الأطراف التي يتوجب عليها التعامل معها دون الحاجة إلى تعديلات قادمة بسبب تقارير المحافل الدولية حول تسمية المجموعات الإرهابية.

الحكومة التركية والتي واجهت الاستفتاء الأخير بين مصالحها الاقتصادية والغليان الشعبي والإعلامي ضد استفتاء الاقليم الكردي شمال العراق. هذه الحكومة ليست على استعداد لأي مغامرة عسكرية على الأرض قد توقع شهداء أو ضحايا من الجيش التركي والتي ستؤدي إلى احتقان في الداخل التركي لدخول جيشهم إلى معارك يعتقد الكثير من المحللين انها لم تعد تعنيهم او تفيد الدولة التركية.

وبالعودة الى إدلب وريفها فإن مناطق العمق التركي داخل سوريا ستكون من خط الريحانية الى ييلداغ والعمق من مدينة حارم الى الدانا بخط طول يصل الى مدينة ادلب. وخط عرض يصل الى مدينة بداما. وبذلك تكون جسر الشغور وريفها ضمن الحماية التركية. وعليه فأن المناطق الحدودية الوعرة بين تركيا وسوريا بحماية الجيش التركي ومجرى نهر العاصي بعد سهل الغاب وأطراف جبل التركمان والتي إلى الآن هي موقع خلاف بين الاتراك والروس.

جسر الشغور والتي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام وقوات التركستان هذه القوات اعتبرت في أكثر من بيان ان التدخل التركي سيواجه بالنار وان وجودهم هو احتلال حسب تعبيرهم، والعمليات العسكرية في المناطق الجبلية ستكون مكلفة من حيث الأرواح وبنفس الوقت فإن بقاء تلك الفصائل سيعني خطراً يومياً على الجيش التركي والذي حشد منذ عشرة ايام قواته على الحدود بانتظار ما ستفضي عنه الهجمات الجوية.

وبالطبع الجيش التركي ليس بعاجز عن توجيه الضربات الجوية لتلك الفصائل لكن امتناع تركيا عن التدخل الجوي كان لسببين اولهما عدم إقحام سلاح الجو التركي والذي الى الآن لم يتدخل بكثافة في الحرب السورية والالتزام بالشكل الحربي الحالي في سوريا وهو سيطرة الجو الروسية والتقدم البري المكثف للأطراف الأخرى. أما السبب الثاني فهو ما توقعت تركيا حدوثه من ضحايا مدنيين ودمار أحياء مدنية في الوقت الذي يقيم على أرضها الكثير الكثير من أبناء تلك المناطق.

الفصائل المتشددة كانت تعلم تماماً انها ستكون مستهدفة من الجو فسارعت الى التحصن داخل الاحياء السكنية في جسر الشغور وأعلنت عن نفسها وعن مواقعها.

اما الحكومة التركية والتي طالبت تأخير العمليات العسكرية وتأجيل بعض البنود المتفق عليها في الاستانة لعلها تستطيع اقناع الفصائل المتشددة بالخروج من داخل أحياء المدن ذات الكثافة السكنية على الأقل او إيجاد منافذ إغاثية لإخراج المدنيين الى السهول الحدودية.

روسيا قررت البدء بالضربات الجوية وهي مستمرة ولكن كيف ستنتهي وما مصير المدنيين المحاصرين بين هيئة تحرير الشام والقصف الجوي. ومتى ستعلن تركيا دخولها البري؟ خفض التصعيد بات حاجة ملحة لحماية المدنيين الابرياء ولم يعد طريق وقف النار إلا بوجود بري لقوات اجنبية تحمي المدنيين من فصائل سادية وضرب جوية عشوائية.