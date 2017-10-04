روسيا تعلن عن إصابة (الجولاني) بغاراتها الجوية

زيد المحمود: كلنا شركاء

قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، إن قائد هيئة تحرير الشام “أبو محمد الجولاني” أصيب بجراحٍ بالغة جراء غارات لسلاح الجو الروسي استهدفت اجتماعاً يترأسه في ريف إدلب.

وادعت الوزارة في بيانٍ لها أن طيرانها نفذ عملية خاصة في سوريا أسفرت عن القضاء على نحو 60 عنصراً من تحرير الشام وإصابة زعيمها الجولاني.

وقال اللواء إيغور كوناشينكوف الذي تلا البيان إن المخابرات العسكرية الروسية كشفت الثلاثاء عن مكان ووقت انعقاد اجتماع لقادة “جبهة النصرة” بحضور الجولاني، فاستهدفت مقاتلتين روسيتين من طراز “سو-34″ و”سو-35″ الاجتماع، مما أسفر عن مقتل 12 قياديا لـ”النصرة” و50 عنصراً من حرسهم، وإصابة أكثر من 10 آخرين بجروح بليغة ومتوسطة الخطورة.

وذكر كوناشينكوف أن الجولاني أصيب بجروح خطيرة جراء الشظايا وفقد يده.

وكان مراسل “كلنا شركاء” في إدلب أفاد بأن طائرات روسية استهدفت أمس الثلاثاء، مدينة أبو الظهور ومطارها العسكري بأكثر من 25 غارة جوية استخدمت صواريخ شديدة التدمير، ويخضع المطار العسكري لسيطرة “تحرير الشام” منذ نحو عامين.

وقال مراسلنا “عبد الرزاق الصبيح” إن الغارات أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى على الأقل جراء استهداف مبنى محكمةٍ شرعيةٍ هناك، حيث تسببت بمقتل أحد قضاة المحكمة وموظفين مدنيين، وكذلك أصيب نساء وأطفال في المدينة.

وسبق للطيران الروسي أن استهدف المطار العسكري قبل نحو عام وتسبب بمقتل نحو 15 عنصراً وقيادياً من “جبهة فتح الشام” قبل أن تنضوي الأخيرة في “هيئة تحرير الشام”.