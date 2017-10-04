ميخائيل سعد: (مدينة الله)… أنطاكية أرض المسيحية الأولى

ميخائيل سعد: العربي الجديد

عندما دعاني الأب إبراهيم فرح إلى أنطاكية، حضرت إلى ذهني فوراً صورة القمر الذي كان يمرّ فوق جبال قريتنا الأرثوذكسية حزور في سورية. كنت أعتقد أنّه يكفي الإنسان أن يصعد إلى قمة الجبل ويمدّ يده كي يلتقطه.

كانت مدينة أنطاكية الملقبة “مدينة الله” مثل قمر قريتي حزور، في حماة السورية، قريبة جداً، بالرغم من أنّها لم تكن مرئية إلّا في كلام الكاهن في قداسالأحد من كلّ أسبوع، عندما كان يتوجه بالدعاء إلى “رئيس كهنتنا” بطريرك أنطاكية وسائر المشرق. كنت أعتقد، وقتها، أنّ البطريرك أهم وأكبر شخصية في “الدنيا” ما دام الكاهن يطلب رضاه عنا بعد رضا الله، في جميع الكنائسالشرقية.

ولتقريب صورة البطريرك من عقلي الطفولي، سألت في أحد الأيام قريبنا الكاهن عندما جاء لزيارتنا: “قديش البطرك كبير، أبونا؟”. قال لي: “إنّه يا بني كبير جداً، إنّه أكبر من المطران”. خفت، وبقي هذا الخوف في عقلي وفي ذاكرة طفولتي، إلى أن التقيت البطريرك أغناطيوس الرابع هزيم عام 1981. كنت أعتبر نفسي وقتها خارج الكنيسة، عندما أجريت معه حواراً صحافياً رفقة الصديق الراحل الأديب جميل حتمل. ولأنّ البطريرك هزيم كان في ذلك الوقت صوتاً معارضاً لحافظ الأسد (الرئيس السوري الراحل) فقد سألته، على هامش الحوار، عن رأيه في ما يحدث في المدن السورية من قتل، فقال: “عندما يكون رئيس الدولة مجنوناً، فهل نعتب على مرؤوسيه؟”. عرفت بعد اللقاء أنّ بطريرك أنطاكية وسائر المشرق هو إنسان عادي، وأنّ ما يجعله كبيراً، أو صغيراً، في عيون الناس، ليس تاج أنطاكية، أو ثوبه، إنّما “عقله”. لمست البطريرك بيدي، فأصبحت مملكته أنطاكية بعيدة، كما ابتعد قمر قريتي حزور.

لم أتخيل من قبل، وها أنا الآن أتدحرج نحو السبعين من عمري، أنّي سأزور أنطاكية، بفضل كاهن سوري فرَّ من “نعيم” الأسد إلى “جحيم” الثورة. في كلّ حال، لم أصل إلى المدينة كـ”حاج” فأنا لا أنتعل صندلاً في قدميّ، ولا أحمل صليبي على كتفي معلقاً فيه كيس زوادتي، وشعري ليس مشعثاً، وثيابي ليست ممزقة، وطعامي ليس مما تأكل الطير. كذلك، لم أصل المدينة عبر الشعاب والمسالك الجبلية التي تفصلها عن سورية، إنّما بطائرة من إسطنبول حطت بهدوء على مدرج صلب في مطارها. فوق كلّ ذلك، كان إيماني “ضعيفاً” وضعف أكثر بعدما لم تصل السماوات السبع طلبات السوريين بالكرامة، على الرغم من أنّهم أقرب إلى السماء من كثير من البشر.

استقبلت أنطاكية سوريين كثيرين، بمن فيهم الخوري إبراهيم فرح، فارين من الموت، من ضمن المعذبين الذين اضطهدهم نظام الأسد، الوريث الشرعي للاستبداد العالمي الإجرامي. كان من المفترض، بحسب الاتفاق الفيسبوكي بيننا، أن يكون الخوري إبراهيم فرح في المطار لاستقبالي. بحثت بعيني عن قلنسوة أرثوذكسية سوداء مما يضعها القسس على رؤوسهم، فلم ألمح ما يشبهها في فضاء المطار، مستعيداً صورة الكاهن الأرثوذكسي التي كنت أعرفها في طفولتي الريفية؛ جبة سوداء مع قلنسوة سوداء تحتها رأس ملتحٍ وشعر طويل مربوط من الخلف. وعندما فشلت في العثور على صورة الرجل التي كونتها في ذهني، استيقظت من أحلام الماضي، وتذكرت أنّي غادرت طفولتي منذ ستين عاماً، ولا بدّ أنّ الكهنة قد تغير زيّهم ومظهرهم مع تغير كلّ شيء خلال هذه السنوات، فحاولت البحث عن رجل مدني الهيئة رأيت سابقاً صورته، لكنّي أيقنت في صالة المطار أنّ الرجل ليس هنا، فانتابني قلق التائه، فهاتفي التركي لا يعمل، ولا أريد أن يستغلني سائق ليرميني أمام فندق لست قادراً على دفع قيمة المنامة فيه، فأنا في الجانب المادي أشبه الحجاج القدماء، أنام وآكل حيث يتاح لي ذلك، لكن بأرخص الأسعار.