إدارة المدينة الجامعية بحلب تطالب بإيجار قاعات المطالعة

زياد عدوان: كلنا شركاء

طالبت إدارة المدينة الجامعية من طلاب الجامعة القدامى والمستجدين المضطرين للسكن الفوري مراجعة مشرفي الوحدات السكنية من أجل تأمين إقامة مؤقتة لهم في قاعة المطالعة إلى حين الانتهاء من صيانة الوحدات المخصصة للسكن للعام الدراسي الجديد.

واشترطت إدارة المدينة الجامعية في القرارات التي صدرت يوم الأحد الماضي تسديد أجور السكن من قبل الطلاب حتى نهاية العام الدراسي، رغم أن قاعات المطالعة غير مخصصة للسكن ولا تحتوي مياهاً للشرب أو أسرّة كما لا يعزلها عن ممرات السكن الجامعي سوى لوحٍ زجاجيّ.

كما طالبت إدارة المدينة الجامعية في قرار مغاير للأول بقيام كافة الطلاب والطالبات المقيمين في المدينة الجامعية والراغبين بالاستمرار في إقامتهم خلال العام الدراسي 2018/2017 المبادرة لتسديد رسوم السكن خلال مدة أقصاها نهاية شهر تشرين الأول الحالي، بعد أن يقوموا بتقديم أوراق ثبوتية وهي وثيقة حياة جامعية نسخة أصلية، وصورتين بيان معلومات بالإضافة إلى صورة عن الهوية الشخصية وإيصال تسجيل.

وفرضت جامعة حلب على الطلبة المتخرجين مراجعة مشرفي الوحدات السكنية من أجل تنظيم مغادرتهم وتسليم الشواغر في السكن الجامعي في المدينة الجامعية للطلاب الجدد.