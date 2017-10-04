العالم العزيز… (بانا العابد) تصدر كتابها الأول في أمريكا

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صدر اليوم الثلاثاء، كتاب بالأسواق الأمريكية، باسم “العالم العزيز” للطفلة السورية، بانا العابد التي لجأت لتركيا، بعد أن كانت محاصرة في مدينة حلب وأخذت شهرتها من تغريدات أطلقتها من قلب الحصار تحدثت فيها عن الموت الذي كان يداهمها وعائلتها كل يوم.

“بانا” (8 أعوام) تخاطب العالم حاليًا بكتابها الجديد الصادر باللغة الإنجليزية، ومن المنتظر أن يتم تنظيم فعالية غدًا الأربعاء، بكلية الحقوق في نيويورك، لتوقع العابد كتابها الذي بدأ توزيعه من خلال موقع “أمازون” الإلكتروني، بعد طباعته من قبل دار نشر “سيمون وشستر” الأمريكية، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية.

وكانت بانا كانت تعيش مع عائلتها بحي “القاطرجي” شرقي حلب وقت الحصار، بحسب وكالة الأناضول.

وخلال تلك الفترة نقلت الطفلة ووالدتها معلمة اللغة الإنجليزية، فاطمة العابد، للعالم من خلال تغريدات “تويتر” تداعيات الحرب السورية، وآلام الأطفال باعتبارهم أكثر المتضررين منها، كما ناشدا، المجتمع الدولي، العمل والسعي الجاد؛ من أجل إنهاء الحرب بأي شكل من الأشكال.

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، وصلت بانا إلى مناطق سيطرة الثوار في إدلب بعد خروجها وعائلتها، على متن حافلات أجلت مدنيين من أحياء حلب المحاصرة، قبل أن تنتقل إلى تركيا حيث استقبلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، ومنحها الجنسية التركية مع عائلتها.

هذا الصيف، اختارت مجلة تايم الأميركية بانا العابد واحدة من بين الشخصيات الأكثر تأثيراً على شبكة الإنترنت.

وحول بداية تغريداتها على تويتر كانت بانا قد قالت في مقابلة مع رويترز في أنقرة ديسمبر/كانون الأول الماضي: “أنا طلبت من بابا إنه يصورني على مدرستي (عند مدرستي). صورني وقلت له للبابا معلهش (رجاء) أبعتها أرسلها ع تويتر. بعتها ع تويتر من شان (من أجل) أطفال حلب يظلوا عايشين”.

وقد تواصل مع بانا التي يتابعها على تويتر أكثر من 340 ألفاً، الكثير من الشخصيات الفنية والسياسية الكبيرة أمثال مؤلفة مجموعة هاري بوتر جوان رولينغ، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الذي خاطبته بانا مستفسرة عن انهيار الهدنة التي كانت قد اتفقت عليها تركيا والمعارضة السورية مع روسيا.