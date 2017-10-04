صاحبة (سيلفي الجثث) تحظى بتكريمٍ روسيٍّ

زياد عدوان: كلنا شركاء

كرم رئيس مركز المصالحة الروسية في مدينة حلب اللواء يميليانوف، إعلامية النظام سلفي الجثث كنانة علوش، الشهيرة بأنها صاحبة (سيلفي الجثث) بعد الصورة التي التقطتها لنفسها أمام بعض الجثث في حلب.

ونشرت “علوش” على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس الثلاثاء صوراً لشهادة التكريم وأرفقتها بصورة اقتصت منها شخصا يرتدي ملابس عسكرية.

وتعمل مراسلة قناة سما الفضائية التابعة للنظام على تغطية الأحداث في مدينة حلب منذ عدة سنوات، وأثارت صورة لها وخلفها جثث لقتلى من كتائب الثوار سقطوا خلال المعارك غربي مدينة حلب العام الفائت غضب واستياء العديد من المدنيين والنشطاء الثوريين والإعلاميين.

فيما تعرضت علوش للإصابة إثر التفجيرات التي ضربت ثكنة طارق بن زياد على أطراف حيي السبيل والاشرفية في مدينة حلب، وتضاربت الأنباء عن مصيرها لتعلن قناة سما الفضائية التابعة للنظام عن إصابة مراسلتها بجروح طفيفة نقلت على إثرها إلى المستشفى.