ريف دمشق: النظام يرحّل 5 شبانٍ قسراً و7 ينتظرون مصيراً مشابهاً

محمد كساح: كلنا شركاء

قال نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن قوات النظام لا تزال تفرض حصارا جزئيا على بلدة كناكر بريف دمشق بغية الضغط على أهالي البلدة لإخراج عدد من شبانها باتجاه مناطق الثوار في محافظة القنيطرة.

وكانت قوات النظام رحّلت في وقت سابق خمسة من شبان كناكر حيث قال إعلام النظام إن هؤلاء ينتمون للمعارضة ورفضوا تسوية أوضاعهم ما جعل يؤمن لهم طريق خروج لهم إلى منطقة بئر عجم في القنيطرة.

وتحدث نشطاء عن مطالب جديدة للنظام بمغادرة سبعة شبان آخرين باتجاه القنيطرة، في حين أشار النشطاء إلى غدر النظام والتفافه حول بنود الاتفاق الذي تم مع أهالي البلدة عشية ترحيل الدفعة الأولى خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن النظام يمارس ضغوطا على أهالي كناكر حيث بدأ بفرض حصار جزئي على البلدة ما جعل أبناءها يرضخون لمطالبه في تهجير عدد من الشبان في محاولة لتجنيب البلدة القصف والقتل وفقا لتعبير نشطاء على “فيسبوك”.

وكانت بلدة كناكر التي شاركت في الثورة عقب اندلاعها في 2011 أبرمت اتفاق مصالحة مع النظام على غرار المدن والبلدات الأخرى في ريف دمشق حيث تم ترحيل رافضي المصالحة نحو محافظة إدلب أواخر العام الماضي.

ويقول النظام إن عدداً يتجاوز 1500 من أبناء البلدة خضع لإجراءات التسوية بينهم عدد من مقاتلي المعارضة الذي سلموا أسلحتهم متعهدين بعدم القيام بأي عمل يعكر الأمن العام في البلدة.