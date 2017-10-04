عبد الجليل السعيد : ما عارضتْ إيران أمراً إلا وكان فيه خير العرب لو كانوا يعلمون

وهيب اللوزي: كلنا شركاء
أطلق المعارض السوري ” عبدالجليل السعيد ” سلسلة تغريدات عبر حسابه في موقع ” تويتر ” تربط بين مواقف طهران الرافضة لإستقلال إقليم كردستان العراق والثورة السورية
وكتب ” السعيد ” تغريدةً قال فيها : ما دامت إيران الولي السفيه تعارض إستقلال إقليم كردستان فإني وبشدة مع إستقلال الإقليم ، إيران سرطان هذا الزمان
وفي تغريدةً أُخرى له كتب ” عضو تيار الغد ” مُتابعاً : ما عارض ملالي طهران المجرمون أمراً إلا وكان فيه خير العرب لو كانوا يعلمون نقطة من أول السطر السوري
وختم ” عبدالجليل ” تغريداته بالقول : لايمكن لأي سوريٍ حرٍ أن يتفق مع مواقف طهران في قضية و يعارضها في سوريا ، إيران شرٌ مطلق وفي مخالفتها الخير دوماً .
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