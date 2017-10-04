عبد الجليل السعيد : ما عارضتْ إيران أمراً إلا وكان فيه خير العرب لو كانوا يعلمون

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

أطلق المعارض السوري ” عبدالجليل السعيد ” سلسلة تغريدات عبر حسابه في موقع ” تويتر ” تربط بين مواقف طهران الرافضة لإستقلال إقليم كردستان العراق والثورة السورية

وكتب ” السعيد ” تغريدةً قال فيها : ‏ما دامت ⁧‫إيران الولي السفيه‬⁩ تعارض ⁧‫إستقلال إقليم كردستان‬⁩ فإني وبشدة مع إستقلال الإقليم ، ⁧‫إيران‬⁩ سرطان هذا الزمان

وفي تغريدةً أُخرى له كتب ” عضو تيار الغد ” مُتابعاً : ‏ما عارض ⁧‫ملالي طهران‬⁩ المجرمون أمراً إلا وكان فيه خير ⁧العرب‬⁩ لو كانوا يعلمون ⁧‫نقطة من أول السطر السوري‬⁩

وختم ” عبدالجليل ” تغريداته بالقول : لايمكن لأي سوريٍ حرٍ أن يتفق مع مواقف طهران في قضية و يعارضها في سوريا ، إيران شرٌ مطلق وفي مخالفتها الخير دوماً .