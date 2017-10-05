القبض على سوري حاول تهريب إنجيل بقيمة 1.5 مليون دولار خارج تركيا.. تعرّف على مواصفات هذا الإنجيل

كلنا شركاء: دعاء جازم- هاف بوست عربي

ألقت السلطات التركية القبض على مواطن سوري في العاصمة أنقرة بحوزته إنجيل يعود إلى العهد البيزنطي، محاولاً تهريبه إلى خارج تركيا.

ووفقاً لموقع يني شفق كانت قد تلقت مديرية أمن أنقرة، فرع مكافحة جرائم التهريب بلاغاً من الاستخبارات التركية، يفيد بوجود الإنجيل المقدس في أنقرة، بعد أن أدخله المدعو محمد. د، من سوريا إلى تركيا لتهريبه إلى الخارج.

ثم أبلغت الاستخبارات التركية الأمن بسرعة التحرك وتتبع السيارة التي كان المدعو على متنها متحركاً للسفر خارج تركيا، وبالفعل تحركت قوات مكافحة التهريب وألقوا القبض عليه، وتم ضبط الإنجيل -الذي يقدر بقيمة مليون ونصف المليون دولار- بحوزته.

يعتبر هذا الكتاب من المقدسات في المسيحية، حيث يحتوي على رموز وشعائر مهمة لدى المسيح، كما أنه مزين بزخارف من الذهب.

وبعد الإجراءات الأمنية تم إحالة المتهم إلى المحاكمة.