50 مدنياً ضحايا غاراتٍ روسيةٍ استهدفت العبّارات النهرية في دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

قضى أكثر من 50 مدنياً في حصيلةٍ أولية، وأُصيب عشراتٌ آخرون بجروح، اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول/أكتوبر)، جراء غاراتٍ جويةٍ روسيةٍ استهدفت العبارات النهرية في ريف دير الزور.

وأفادت صفحة “فرات بوست” بأن الطيران الحربي الروسي شنّ 6 غارات جوية بالقنابل العنقودية ظهر اليوم، استهدفت معابر مدينة العشارة النهرية والعبارات النهرية التي تُقل النازحين من مدينة الميادين والعشارة (شامية) باتجاه بلدة درنج (جزيرة)، وهو المنفذ الوحيد الذي يربط الشامية بالجزيرة.

كما استهدفت الغارات الروسية بشكل مباشر منازل ما تسمى بعثة الآثار التي تؤوي نازحين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 50 مدنياً، وإصابة عشرات آخرين بجروح، أغلبهم من النساء والأطفال.

وأشارت الصفحة إلى أن الاتصالات شبه مقطوعة، ووضع مأساوي للغاية في نقل الضحايا والجرحى، ومساجد البلدات القريبة تطلق نداءات استغاثة من أجل التبرع بالدم.

وقضت طفلة ابنة “حسين الهراطه”، وأصيب آخرون بجروح، نتيجة قصف الطيران الحربي على بلدة دبلان فجر اليوم، كما قصت أم وأطفالها الستة غرقاً بقاربهم الصغير عندما حاولوا العبور من ضفة نهر الفرات الجنوبية الشرقية (الشامية) إلى بلدة الشحيل على الضفة الشمالية (الجزيرة)، فراراً من القصف الهمجي.