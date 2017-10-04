داعش يوسّع نفوذه حول القريتين والسخنة شرق حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

وسّع تنظيم “داعش” من مناطق سيطرته في محيط مدينة القريتين معلناً السيطرة على جبلٍ استراتيجيٍّ في المنطقة، كما سيطر على مواقع جديدة للنظام في محيط مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

وقال التنظيم في بيانٍ له أصدره اليوم، إن مقاتليه سيطروا على منطقة المحسة الجبلية وكذلك جبال “جبيل وعادة وبركة وكحلة وثنية والنصرني وقناص”، كما سيطر التنظيم على سد القريتين، بحسب ما أعلن.

وكانت خلايا نائمة للتنظيم تمكنت من فرض سيطرتها قبل بضعة أيام على مدينة القريتين بعد اشتباكاتٍ مع قوات النظام التي انسحبت إلى محيطها تاركةً عدداً كبيراً من شبيحة النظام داخل المدينة إلى مصيرهم، فوقعوا في قبضة التنظيم الذي نفذ عمليات إعدامٍ جماعيٍّ بحقهم.

في الأثناء، واصل تنظيم “داعش” تقدمه في محيط مدينة السخنة الخاضعة لسيطرة النظام في ريف حمص الشرقي، معلناً سيطرته على أربعة حواجز لقوات النظام في المدينة وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الأخيرة.