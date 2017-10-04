بالأسماء والصور… 23 قتيلاً لقوات النظام في (أبو حنايا) شرق السلمية

رشا دالاتي: كلنا شركاء

نعت مصادر إعلامٍ مواليةٍ 23 عنصراً من قوات النظام وميليشياته، لقوا مصرعهم خلال المواجهات مع تنظيم “داعش” في ريف حماة الشرقي.

وسقط قتلى النظام خلال معارك السيطرة على قرية أبو حنايا شرق مدينة السلمية، ومعظم القتلى من الميليشيات الموالية، فقد أفادت صفحة “قوات درع القلمون” بمقتل 9 من عناصر ميليشيا (درع القلمون)/مركز مدينة التل، “أثناء تنفيذ واجبهم بريف حماه الشرقي أثناء التقدم والاقتحام لاستعادة قرية أبو حنايا من إرهابي الظلام التكفيري”، بحسب الصفحة الموالية.

ووثقت الصفحة الموالية أسماء قتلى (درع القلمون)، وهم: (أحمد زهير الحلال، أحمد ماهر ميرو، أنس محمد الحلبي، ربيع أحمد الحلال، صفوان محمد يوسف بلبل، عامر فهد بنيان، فادي محمد الهلال، محمد فراس الصمل، يحيى زكريا الحموي).

كما شيّعت قوات النظام اليوم من المستشفى الوطني بحماة 11 عنصراً من ميليشيات الشبيحة ممن لقوا مصرعهم بمعارك جرت أمس في المنطقة، وهم “محمد راجح سليمان، وصالح النجم، واسماعيل النبهان، ومحمد عرمان، وعمر زعرور، ومهند المحمد، ويحيى مهدي زكريا اليوسف، ومعاذ أرناؤوط، وعبدالله إسماعيل، وأحمد إسماعيل، وأحمد حورية”.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في حماة إن القتلى الـ 11 الذين اعترف بهم النظام هم من عناصر ميليشيا واحدة تدعى ميليشيا “الباسل” التشبيحية، ويقودها شبيحٌ معروفٌ في ريف حماة الشمالي يدعى “خالد العيودة”، وهو من أكثر الشبيحة إجراماً بحقّ أبناء منطقته.

كما نعت الصفحات الموالية كلاً من (هاشم معد زيدان/حماة-صبورة-غاب، وسليمان صالح إسماعيل/حماة-دير شميل، أحمد علي السمرة/حماة-دير شميل)، والذين قُتلوا أيضاً في معارك أبو حنايا.

ومن جهته، أعلن “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله اللبناني، إنهاء وجود تنظيم “داعش” في كامل ريف حماه الشرقي، بعد سيطرت قوات النظام وميليشياته على القرى المتبقية تحت سيطرة التنظيم في الجيب المحاصر في ريف حماه الشرقي.