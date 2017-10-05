المحامي ميشال شماس: محكمة الارهاب نحو التشدد بعد التغيرات الأخيرة

المحامي ميشال شماس: كلنا شركاء

التغييرات التي حدثت يوم أمس في محكمة الارهاب وطالت العديد من قضاة محكمة الجنايات وقضاة التحقيق فيها تشير إلى أن نظام الأسد يسير نحو التشدد في أعمال تلك المحكمة وخاصة في الغرفة الأولى لمحكمة جنايات الإرهاب التي ترأستها القاضية زاهرة بشماني والمعروف عنها موقفها المتشدد والمعادي لكل من يعادي النظام. إذا سبق لها أن ترأست محكمة الجنايات الثانية بدمشق، والجميع يعرف كيف كان موقفها تجاه كل من عارض النظام.

وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد قد أصدر يوم أمس مرسوماً حمل الرقم 287 وتاريخ3/10/2017 قضى بموجبه تعيين القاضية زاهرة بشماني رئيسة الغرفة الأولى في محكمة الإرهاب وعضوية القاضيين طلال صلاح الجيرودي الذي كان رئيساً لمحكمة البداية المدنية العاشرة ويشهد الجميع على نزاهته وعلمه، والمقدم محمد نزار محجم دندل، بينما أبقى المرسوم على القاضي محمد مازن خانكان رئيساً للغرفة الثانية وعضوية القاضي محمد رضوان محمد حسن حجة والمقدم مصطفى سليمان النعمان.

وعلى صعيد قضاة التحقيق فقد تم تعيين القضاة وسام بديع يزبك قاضي تحقيق أول، وسوريل سعيد مكارم قاضي تحقيق ثاني، وباسم محمد الحدي قاضي تحقيق رابع، وعلاء حسن الصالح قاضي تحقيق السابع ومحمد تسير قلا عواد قاضي تحقيق ثامن، وأحمد عيسى زوكاني قاضي تحقيق أحداث. فيما أبقى المرسوم على قضاة التحقيق الثالث والخامس والسادس، وعلى صعيد نيابة الإرهاب تم تعيين كلا من ريما عبدالله الرفاعي والمقدم كامل خضور كقضاة نيابة.

وأنهى المرسوم عمل القضاة التالية أسمائهم ونقلهم إلى خارج محكمة الارهاب : رضوان أحمد بركات الذي عاصر المحكمة منذ نشأتها، وغازي بدر الدين الصالح، ونبيل درويش، وبسام خالد مراد، وجمعة جمعة الحسين، وأحمد محمد غزال، و سامر ميخائيل عيد، وحسن زيدان ديب، ولما وليد ميوس.