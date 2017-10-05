الجمعية الوطنية السورية تنتخب أعضاء المكتب التنفيذي

وليد غانم: كلنا شركاء

عقدت الأمانة العامة للجمعية الوطنية السورية اجتماعها الدوري الثاني لعام 2017 بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر المنصرم، في مدينة برلين الألمانية.

وعلى مدى يومين ناقش المجتمعون الذين مثلوا مختلف أمانات الدول التي يتواجد فيها أعضاء الجمعية، البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وخلص المجتمعون إلى عدد من القرارات تجسدت في المستوى التنظيمي باعتماد جملة من التعديلات على النظام الداخلي وإقراره بالصيغة الجديدة، وانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي وهم: (د. أمير زيدان، د. أياد قدسي، د. يحيى العريضي، أحمد جميل مالح، ابراهيم اليوسف، د. محمد المكمل، عبد الباقي الحسيني، زاهر سعد الدين، عزت بغدادي، منى محمود، مزكين يوسف، مازن إسماعيل، محمد برمو).

كما خلص الاجتماع إلى إقرار ورقة “الرؤية والبرنامج السياسي”، والتي عكست مبادئ وأهداف الجمعية الوطنية السورية في رؤيتها الدستورية للجمهورية السورية المنشودة، دولة ديمقراطية علمانية، وفي تمسكها بثوابت ثورة الحرية والكرامة وتحقيق تطلعات السوريين في إنجاز التغيير الديمقراطي الحقيقي.

وأكد المجتمعون على تمسكهم بخيار الحل السياسي التفاوضي على قاعدة بيان جنيف وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، باعتبارها حقاً مكتسباً للشعب السوري لا يجوز التفريط به مهما ماطل المجتمع الدولي في تطبيقها.