اتفاقٌ على وقفٍ فوريٍ لإطلاق النار في ريف حمص الشمالي

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

اجتمعت اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول/أكتوبر)، اللجنة المنبثقة عن هيئة التفاوض الممثلة لريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي مع الوفد الروسي في بلدة الدار الكبيرة بريف حمص الشرقي.

ونشر ناشطون صوراً عن الاتفاق الذي تم بين لجنة التفاوض والوفد الروسي، والذي نص على التوقيع على وقف إطلاق النار فوراً، والموافقة على فتح المعابر الإنسانية المقررة والموافق عليها من الطرفين.

كما نص الاتفاق على تسليم الوفد الروسي ملف المعتقلين وتعهد الوفد الروسي بالعمل بجدية على هذا الملف.

وأكدت لجنة التفاوض في حمص أنها سلّمت اليوم الأربعاء ملف المعتقلين للوفد الروسي المفاوض، وقد تضمن الملف عدد المعتقلين البالغ 12174 معتقلاً.

​وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت مطلع شهر آب/أغسطس الماضي، التوصل لهدنة في ريف حمص الشمالي، إلا أن قوات النظام خرقتها بعد ساعات من سريانها.

وفي السياق، دخلت اليوم قافلة مساعدات إنسانية برفقة “الهلال الأحمر” إلى مدينة الحولة بريف حمص الشمالي.