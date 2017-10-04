قاضيةٌ تتولى رئاسة محكمة الإرهاب للمرة الأولى في سوريا

صفوان أحمد: كلنا شركاء

أصدر بشار الأسد يوم أمس الثلاثاء 3 تشرين الأول/أكتوبر، مرسوماً أعاد فيه تشكيل محكمتي “جنايات قضايا الإرهاب”، وعين بموجبه قاضيةً رئيساً للمحكمة.

ويقضي المرسوم رقم (287)، والذي نشرته الصفحات والمواقع الموالية، بتعين القاضية “زاهرة بشماني” رئيساً للغرفة (أ)، والقاضي “محمد مازن خانكان” رئيساً للغرفة (ب).

كما عين المرسوم ستة قضاة جدد في المحكمة كقضاة للتحقيق، وهم:

القاضي وسام بديع يزبك، قاضي التحقيق الأول

القاضي سوريل سعيد مكارم، قاضي التحقيق الثاني

القاضي باسم محمد الجدي، قاضي التحقيق الرابع

القاضي علاء حسين صالح، قاضي التحقيق السابع

القاضي محمد بن تيسير قلا عواد، قاضي التحقيق الثامن

القاضي أحمد عيسى زوكاني، دائرة تحقيق الأحداث

وأنهى المرسوم تكليف عشرة من القضاة كانوا يعملون في محكمة قضايا الإرهاب سابقا، وهم:

القاضي غازي بدر الصالح

القاضي رضوان أحمد بركات

القاضي نبيل ديب درويش

القاضي بسام خالد مراد

القاضي جمعة حميد الحسين

القاضي أحمد محمد غزال

القاضي سامر مخائيل عيد

القاضي فراس محمد سري كلزلي

القاضي حسن زيدان ديب

القاضي لما وليد ميوس

كما نص القرار على تعيين القاضية “ريما عبد الله الرفاعي” وكيلاً بالنيابة العامة لدي محكمة قضايا الإرهاب.

وأشارت المواقع الموالية إلى أن القاضية “زاهرة بشمان” شغلت منصب رئيسة محكمة الجنايات الثانية في العاصمة دمشق، وتعتبر أول امرأة تكلف بمنصب رئيسة “محكمة الإرهاب” في سوريا، وتولت المنصب خلفاً للقاضي “غازي الصالح”.

وكان بشار الأسد قد أعفى العام الماضي رئيس “محكمة قضايا جنايات الإرهاب” السابق القاضي “رضا سلمان موسى”، و5 قضاة آخرين من عملهم في دائرتي المحكمة.