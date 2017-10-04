(عاصفة الجزيرة) تُسيطر على 6 قرى شمال غرب دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول/أكتوبر)، السيطرة على 6 قرى في ريف دير الزور الشمالي الغربي، بعد معارك مع تنظيم “داعش”، ضمن حملة (عاصفة الجزيرة).

وتستمر حملة (عاصفة الجزيرة) التي أطلقتها ميليشيات سوريا الديمقراطية في يومها الـ 25 على التوالي، فقد أكدت مصادر إعلام مقربة من (قسد) سيطرة الأخيرة على قرى (الهرموشية الكبيرة، الهرموشية الصغيرة، تل كسرى، تل أبو فهد، حمّار العلي، حمّار الكسرة)، بعد معارك مع “داعش” شمال غرب دير الزور.

وفي محور مركدة، أفادت وكالة “هاوار” المقربة من الميليشيات الكردية، بتقدم مقاتلي (قسد) ليلة أمس مسافة 2 كم في المنطقة، وتمكنهم من السيطرة على 10 مزارع، وقتل 5 عناصر من “داعش” خلال الاشتباكات التي دارت في المنطقة، والاستيلاء على سلاحي كلاشنكوف، وسلاح “بي كي سي”، وبندقية صيد، سلاحي “برنو”، وقاذف “أر بي جي”، ومسدس.

وأضافت “هاوار” بأن مقاتلي (قسد) في محور الصور استولوا على طائرة كشف دون طيار تابعة لتنظيم “داعش”.