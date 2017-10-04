(تحرير الشام) تنفي إصابة (الجولاني)

زيد المحمود: كلنا شركاء

نفت هيئة تحرير الشام اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول/أكتوبر)، ما جاء على لسان الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، والذي قال إن قائد هيئة تحرير الشام “أبو محمد الجولاني” أصيب بجراحٍ بالغة جراء غارات لسلاح الجو الروسي استهدفت اجتماعاً يترأسه في ريف إدلب.

وجاء في تدوينة نشرتها الهيئة على قناتها الرسمية في “تلغرام”: “تنفي هيئة تحرير الشام ما تداولته وسائل الإعلام عن إصابة الشيخ أبي محمد الجولاني”.

وأكدت الهيئة أن الجولاني بصحة جيدة ويمارس مهامه الموكلة إليه بشكل كامل.

وكانت قد ادعت وزارة الدفاع الروسية في بيانٍ لها اليوم أن طيرانها نفذ عملية خاصة في سوريا أسفرت عن القضاء على نحو 60 عنصراً من تحرير الشام وإصابة زعيمها الجولاني.

وقال اللواء إيغور كوناشينكوف الذي تلا البيان إن المخابرات العسكرية الروسية كشفت الثلاثاء عن مكان ووقت انعقاد اجتماع لقادة “جبهة النصرة” بحضور الجولاني، فاستهدفت مقاتلتين روسيتين من طراز “سو-34″ و”سو-35″ الاجتماع، مما أسفر عن مقتل 12 قياديا لـ ”النصرة” و50 عنصراً من حرسهم، وإصابة أكثر من 10 آخرين بجروح بليغة ومتوسطة الخطورة.

وذكر كوناشينكوف أن الجولاني أصيب بجروح خطيرة جراء الشظايا وفقد يده.