الناطق باسم هيئة أركان جيش الإسلام: العناصر المفرج عنهم فروا من (النصرة) واعتقلتهم الوحدات الكردية

زياد عدوان: كلنا شركاء

أطلقت وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) أول أمس الاثنين 2 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، سراح ثمانية عناصر من جيش الإسلام بعد اعتقالهم في شهر آذار الماضي، وجاء الإفراج عنهم بعد مطالبات الهيئة السياسية في جيش الإسلام بإطلاق سراحهم.

وتحدث الناطق باسم هيئة أركان جيش الإسلام “حمزة بيرقدار” عن ظروف اعتقال عناصر جيش الإسلام من قبل الوحدات الكردية قائلاً: “عندما اعتدت جبهة النصرة على عناصر جيش الإسلام وكتائب الثوار في مدينة إدلب وأريافها، اضطر بعض عناصر جيش الإسلام للتوجه إلى ريف حلب الشمالي فراراً من أفعال جبهة النصرة، من قتل استهدف عناصر كتائب الثوار واغتيال القياديين، بسبب عدم وقوف بعض كتائب الثوار موقف حازم ضد أفعال وتجاوزات جبهة النصرة”.

وأضاف “بيرقدار” في حديث لـ (كلنا شركاء) أن عناصر جيش الإسلام وهم في طريقهم إلى ريف حلب الشمالي تم أسرهم من قبل أكراد عفرين في شهر آذار الماضي، وتابع بيرقدار “بفضل مساعي الهيئة السياسية في جيش الإسلام وعلى رأسها الأستاذ محمد علوش وإرسال عدة مطالبات، تم الإفراج عن العناصر ومن ثم وصلوا إلى ريف حلب”، ونوه “بيرقدار” إلى أن العناصر الثمانية الذين تم الإفراج عنهم من مناطق مختلفة من سوريا بينهم عنصر من أبناء الغوطة الشرقية”.

ولم يصدر عن الوحدات الكردية أي تعليق حول عناصر جيش الإسلام الذين أفرج عنهم منذ الثاني من سبتمبر الجاري ووصلوا إلى ريف حلب.