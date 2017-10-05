تركيا تمنح الجنسية لطلبة جامعيين سوريين، واستمرار العمل بالمنحة التركية

كلنا شركاء: ترك برس

قامت دوائر الهجرة في عدد من المدن التركية بإجراء اتصالات مع عدد من الطلبة السوريين لمراجعتها بغرض التقدّم للجنسية، وذلك منذ يوم الاثنين 2 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقد أكّد عدد كبير من طلاب الجامعات في مدن “مرعش” و”ملاطية” و”سرت” و”بتمان” بأنهم تلقّوا اتصالات من دوائر هجرة تلك المدن، ولدى مراجعة الدوائر، سألهم الموظفون إن كانوا يرغبون بمنحهم الجنسية التركية، وقاموا بشرح الخطوات اللازمة للحصول عليها إضافة إلى إملاء الحقوق التي سينالونها والواجبات اللازم تنفيذها في حال قبول الطلب، كما أبلغوهم بأنهم سيحرمون من المساعدات في حال كانوا يتلقونها بناءً على تواجدهم تحت الحماية المؤقتة بعد نيلهم الجنسية. بعد ذلك أبلغوهم بأن الدائرة ستعاود الاتصال بهم لاستكمال الأوراق في وقت لاحق.

ولدى انتشار خبر الجنسية بين الطلبة السوريين، قام طلاب جامعة “عمر خالص ديمير” بالتواصل مع مسؤول المنحة التركية فيها لمعرفة اذا كان سيتم قطع المنحة بعد الحصول على الجنسية التركية أم لا، فقام المسؤول بطمأنتهم، حيث قال: “لقد علمت أن بعض الطلاب قد دعوا من قبل مديرية الهجرة لمنح الجنسية التركية، وأنا أعلم أن الطلاب مترددون في المشاركة في المقابلة لأنهم يعتقدون بقطع المنح الدراسية الخاصة بهم، لكن حسب المعلومات التي أخذناها من إدارة المنحة، فإن كل الطلاب السوريين الحاصلين على الجنسية بعد توقيع العقد لن يتم قطع منحتهم وستستمر حتى انتهاء العقد”.

وقام المسؤول بإبداء النصيحة للطلاب ليذهبوا إلى المقابلات نظراً لأهمية موضوع الجنسية.

وفي سياق المنح الجامعية المقدّمة للطلبة السوريين والحاصلين على الجنسية التركية، فقد أعلن المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع “هوبس” وكل من DAAD وCAMPUS FRANCE عن تقديمهم منحة لدراسة اللغة الإنكليزية في جامعة غازي عنتاب.

يشار إلى أن المنحة ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، ويمكن لحاملي الجنسية التركية والسورية فقط الاستفادة من هذه المنحة.

ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://www.surveymonkey.co.uk/r/HOPES_Gaziantep_1st