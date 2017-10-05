موعد مؤتمر الرياض2 للمعارضة السورية تحدده القمة السعودية – الروسية

كلنا شركاء: وكالة آكي الإيطالية للأنباء

قالت مصادر في الهيئة العليا للمفاوضات التابعة المعارضة السورية إن موعد عقد مؤتمر الرياض2، الذي المرجح خلال الشهر، سيحدد في الغالب خلال زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لروسيا.

ونوهت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء بأن “مؤتمر الرياض سيكون أحد البنود التي سيبحثها العاهل السعودي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضمن المباحثات بين الجانبين خلال زيارة الملك لموسكو”، والتي تستغرق أربعة أيام.

وذكرت المصادر أنه “مازالت الهيئة العليا للمفاوضات ترفض ضخ شخصيات محسوبة على المعارضة السورية ضمن الهيئة أو ضمن الوفد المفوض، في إشارة خاصة إلى منصة موسكو التي ترى المعارضة أنها أقرب للنظام وطروحاته منه للمعارضة السورية”.

وكشفت عن وجود “مخاوف” في أوساط الهيئة العليا للمفاوضات أن يتم تقديم قائمة “غير مكتملة” بأسماء المشاركين في مؤتمر الرياض2، و”إضافة شخصيات أخرى” بعد بدءه. وأشارت المصادر إلى أن بعض أعضاء الهيئة “لوحوا بالانسحاب من المؤتمر المقبل بحال عدم وجود توافق بين قوائم الحضور والحضور أنفسهم، مطالبين بالكشف عن القائمة الإسمية الكاملة للمشاركين في الرياض2 قبل انعقاده”.

وتقوم الهيئة التحضيرية لمؤتمر الرياض2 بالتشاور مع بقية قوى وأطراف المعارضة السورية حول المشاركين في المؤتمر، والموقف من منصة موسكو والقاهرة، وتقدم ترشيحاتها للخارجية السعودية. ومن المرجح أن ينضم ممثلون لمنصة القاهرة للهيئة العليا للمفاوضات والوفد المفاوض، فيما مازال غير واضح الموقف من انضمام منصة موسكو التي تدعمها روسيا.

وتطالب المعارضات السورية بـ”حضور نوعي وإصلاحات جذرية” في صفوف الهيئة العليا للمفاوضات في مؤتمر الرياض2، وتشدد على ضرورة عدم الانقلاب على مبادئ وقرارات مؤتمر الرياض1، وعدم القبول ببقاء الرئيس السوري بشار الأسد على سدة السلطة سواء خلال أو بعد المرحلة الانتقالية.