الائتلاف: روسيا وإيران تهيمنان على مؤسسات النظام وتشاركانه جرائمه

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قال مسؤولون في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إن روسيا وإيران تهيمنان على نظام بشار الأسد ومؤسساته بشكل كامل، مضيفين أنهم يشاركان النظام في جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب السوري.

وجاء ذلك خلال لقاء مسؤولين في الائتلاف عبر قناة مغلقة مع قياديين في مدينة ضمير التابعة لمنطقة القلمون اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول/أكتوبر).

وقال رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف “هيثم المالح” خلال اللقاء، إنهم في اللجنة يوثقون جميع الجرائم المرتكبة من قبل النظام وروسيا وإيران بحق الشعب السوري، مضيفاً أنهم يخاطبون الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل استخدامها في التحقيقات الجارية ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأوضح عضو الهيئة السياسية في الائتلاف “أحمد رمضان” أن روسيا تهيمن على المؤسسات والوزارات التابعة للنظام، من خلال وضعها مندوبين لها في كل وزارة، بينما تسيطر إيران على أجهزة المخابرات.

ولفت “رمضان” إلى أن موسكو تعمل على التدخل بشؤون المعارضة السورية من خلال محاولة إدخال جماعات خاضعة لإرادتها، مشيراً إلى أن تلك الجماعات يُراد منها إحداث خلل في جسد الهيئة العليا للمفاوضات لضمان بقاء بشار الأسد وإعادة إنتاجه.

ولفت رئيس المكتب السياسي في مجلس المحلي لمدينة ضمير “أحمد غزال”، إلى أن منطقة القلمون تختلف في وضعها عن باقي مناطق خفض التصعيد، مؤكداً أن النظام ما زال مستمراً في سياسة التجويع والحصار، ومنع دخول المواد الطبية والأساسية، معتبراً أن ذلك يهدف لإجبار الثوار على القبول بتوقيع المصالحات والتي اعتبرها بمثابة الاستسلام الكامل للنظام.

وشدد على رفضهم شروط النظام وإدخال أي من قواته إلى مناطق الثوار، أو القبول ببقائه لا في مرحلة انتقالية ولا مستقبل سوريا.