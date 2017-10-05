خارجية النظام: على من غادر سوريا بطريقة غير شرعية مراجعة سفاراتنا

معتصم الطويل: كلنا شركاء

دعت وزارة خارجية النظام السوريين الذين غادروا البلاد بطريقة غير شرعية، إلى مراجعة سفارات النظام في البلاد التي يُقيمون فيها، لتسوية أوضاعهم.

وذكرت وزارة خارجية النظام على موقعها الرسمي أمس الأربعاء 4 تشرين الأول/أكتوبر، أنه يمكن للمواطنين الذين غادروا سوريا بطريقة غير شرعية مراجعة سفارة النظام في بلد الإقامة أو أقرب سفارة للنظام، وذلك لتقديم طلبات تسوية أوضاعهم لديها أصولاً.

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء “حرصاً على معالجة أوضاع السوريين الذين غادروا القطر بطريقة غير مشروعة، بسبب الظروف الراهنة، ورغبة من القيادة بتشجيع المواطنين ولاسيما المكلفين بالعودة إلى الوطن وتسوية أوضاعهم التجنيدية والأمنية، بغض النظر عن الظروف التي اضطرتهم للمغادرة”.

ويأتي هذا القرار بعد أيام على توجيه قائد قوات النظام في دير الزور، العميد عصام زهر الدين، تهديداً للسوريين الذين غادروا البلاد، بمحاسبتهم حال عودتهم إلى سوريا حتى لو سمحت لهم حكومة النظام بذلك.

وقال زهر الدين خلال لقاء له على القناة الإخبارية الرسمية يوم الأحد 10 أيلول/سبتمبر، مخاطباً من أسماهم الهاربين من “الوطن”، “أرجوك لا تعد، لأن إذا الدولة سامحتك، نحن عهداً لن نسامحك”، وأضاف قائلاً “نصيحة من هالذقن لا حدا يرجع منكن”.