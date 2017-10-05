يحدث في دوما: أكلة (باذنجان مقلي) بأكثر من 4 آلاف ليرة

محمد كساح: كلنا شركاء

الحصار القاسي المفروض على الغوطة الشرقية منذ أسابيع أدى لنشوب كارثة حقيقية في المنطقة، ارتفاع فاحش في أسعار السوق وندرة المواد الأساسية المعروضة في المتاجر أحالا حياة الناس هنا إلى جحيم.

قبل أيام كتب المحامي “محمد النعسان” على صفحته الشخصية “بسبب الحصار الجائر وصل سعر ليتر الزيت عندنا في دوما اليوم إلى ما يقارب 3700 ليرة سورية، إحدى العائلات قامت بتقطيع الباذنجان بالبيت وإرساله إلى محل الفلافل حيث مقلاته دائما مليئة بالزيت الجاهز للقلي، قام بقلي الباذنجان المقطع على مرحلتين مقابل مبلغ 1500 ليرة”.

النعسان أضاف معلقا على هذه الحادثة “ليس بالرصاص وحده يقتل السوريون، دمتم بخير”.

* أرقام كارثية

في 22 تموز الماضي دخلت الغوطة الشرقية المحاصرة منذ 5 سنوات ضمن اتفاق “تخفيف التوتر” الذي ترعاه موسكو كحل للحرب الطاحنة في سوريا.

لكن وعقب توقيع هذا الاتفاق الذي نص على وقف إطلاق النار وفك حصار الغوطة تعرضت المنطقة لكارثة إنسانية نتيجة لإغلاق جميع منافذها بشكل تام على خلاف ما نص عليه اتفاق التهدئة.

ويقول نشطاء الغوطة إن أكثر من 400 ألف نسمة يعانون، لاسيما وأن الحصار الحالي يعتبر الأقسى على مئات العائلات التي لا تمتلك المال لشراء الطعام والمحروقات بأرقام خيالية.

مصدر من المنطقة قال لـ (كلنا شركاء) إن أكلة باذنجان مقلي واحدة تكلف أكثر من 8 دولارات (بحدود 4 آلاف ليرة).

وتزرع الغوطة العديد من أصناف الخضراوات مثل الباذنجان والذرة ما جعل هذين الصنفين يحضران بشكل يومي ضمن الوجبات الرئيسية لأبنائها.

وقدّم مصدرنا تفاصيل مؤثرة عن تكلفة وجبة باذنجان مقلي لخمسة أشخاص ” سعر كيلو الباذنجان 2500 ليرة، ليتر الزيت ب 3400 ليرة، كيلو الحطب ب 240 ليرة، تحتاج الأسرة لثلاثة كيلو باذنجان ب 750 ليرة، وألف ليرة حطب و1500 زيت وربطة خبز بـ 900 ليرة، فيكون المجموع: 4150 ليرة سورية”.

* الفلافل ترفع الراية البيضاء

إذا كانت وجبة الباذنجان التي تعتبر أرخص الوجبات التي يتناولها السوريون حطمت الرقم القياسي فماذا عن الأكلات الأخرى المتوفرة حاليا في الغوطة.

يقول المصدر إن سندويشة البطاطا المقلية تباع بألف ليرة، أما سندويشة الفلافل فتتجاوز 500 ليرة والسبب في هذا الارتفاع هو ندرة زيت القلي وارتفاع سعر الحطب وقلة مادة البطاطا.

محلات بيع الفلافل أصبحت معدودة على الأصابع والعديد منها أوشك على رفع الراية البيضاء بسبب فداحة الحصار.

بالنسبة لسلطة الخضراوات التي كانت تتوفر على موائد السكان بشكل أساسي باتت اليوم معدومة تماما بسبب الغلاء، أقل مبلغ عليك دفعه لصنع السلطة هو ألف ليرة، ولا حد لأكثره.