بعد تهديدات (سفاح اللاجئين)… هلال هلال يتوعّد على طريقته الخاصة

زياد عدوان: كلنا شركاء

قال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال هلال إن من غادر سوريا لن يحظى بفرصة العمل اللائق حال عاد لبلاده.

وجاءت تصريحات هلال خلال حفلٍ أقيم قبل يومين في حمص تحت اسم “فرح النصر”، وأقامته منظمة شبيبة الثورة التابعة لـ (البعث)، وقال فيها “من غادر سورية منذ بداية الحرب ولو كان بروفيسورا لن يكون له الأولوية بأي مجال عن ذلك الذي صمد ضمن أرض الوطن، وسوريا ولادة وفيها من كل الخبرات”.

وأضاف الأمين القطري المساعد للحزب المهيمن على جميع مفاصل السلطة في سوريا، “لن يبقى مسؤول في الحزب أو الدولة لديه ابن فار من الجيش”، ونوه هلال إلى أنه خلال الفترة الماضية تم إعفاء عدد من المسؤولين في النظام ممن لديهم أولاد فارين من الخدمة الإلزامية، ولفتت هلال بأن “العمل مستمر للتحقق من وضع الجميع”.

وولفت إلى وجود مناقشات في حكومة النظام وقيادة البعث حول إعادة مادة التربية العسكرية للمناهج بالإضافة “لمناقشة اللباس المدرسي بطريقة تتناسب مع الوضع الحالي والتطور الحضاري”.

وأقال السوري منذ فترة وجيزة عددا من الضباط المسؤولين عن منح إعفاءات عسكرية للشبان الذين يحاولون التهرب من الخدمة الإلزامية، بحجة أنهم مرضى، فيما يتهرب اولاد المسؤولين في مؤسسات النظام عن الخدمة الإلزامية حيث أن بعضهم تم تهريبه إلى خارج الأراضي السورية من أجل عدم الالتحاق بالخدمة الإلزامية.

وجاءت تصريحات القيادي البارز في البعث أسابيع من التهديدات التي أطلقها العميد عصام زهر الدين القيادي البارز في الحرس الجمهوري لقوات النظام، وقال إنه لن يسامح جميع الذين “هربوا” خارج البلاد حتى لو “سامحتهم الدولة”.

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