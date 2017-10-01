جيش الإسلام يشن هجوماً معاكساً في الغوطة الشرقية

محمد كساح: كلنا شركاء

شنّ جيش الإسلام اليوم الخميس هجوماً معاكساً على مواقع كانت قوات النظام سيطرت عليها مؤخراً حيث أكد مصدر مطلع في الجيش استعادة جميع النقاط العسكرية التي توغل فيها النظام خلال هجماته الأخيرة.

وبثت معرفات جيش الإسلام الرسمية صوراً لجثث جنود النظام وهي متناثرة على أرض المعركة، وقال “حمزة بيرقدار” الناطق باسم هيئة أركان جيش الإسلام، إن العملية كانت ناجحة وتمكن الثوار من استعادة جميع النقاط المفقودة .

وفي 22 تموز الماضي دخلت الغوطة الشرقية المحاصرة منذ خمس سنوات ضمن اتفاق “تخفيف التوتر” الذي ترعاه موسكو كحل للحرب الطاحنة في سورية، لكن وعقب توقيع هذا الاتفاق الذي نص على وقف إطلاق النار اندلع العنف في المنطقة حيث توسع إلى بلدات كان يشوبها الهدوء خلال السنوات الماضية.

وكان النظام توغل في نقاط عسكرية على جبهة حوش الضواهرة التي يرابط عليها مقاتلو جيش الإسلام وذلك بعد معارك عنيفة شبه يومية تزامنت مع قصف مدفعي وصاروخي متكرر طال المنطقة ومعظم بلدات ومدن الغوطة الشرقية.

وحاول النظام اقتحام بلدة “حوش الضواهرة” لليوم الخامس على التوالي، وقال “حمزة بيرقدار” لـ (كلنا شركاء) اليوم الخميس إن النظام يستخدم المدرعات والسلاح الثقيل والتمهيد المدفعي والصاروخي بالإضافة لاستخدام الصواريخ العنقودية المحرمة دولياً.

“بيرقدار” ألمح خلال حديثه إلى تمكن قوات النظام سابقاً من السيطرة على ثلاث نقاط بجانب “محطة التوت للمحروقات” وشركة “سيفكو للأدوية” ومن بعدها حاولت قوات النظام المقتحمة التوغل باتجاه بلدة حوش الضواهرة لكن ثبات الثوار من “جيش الاسلام” حال دون ذلك.

وأضاف “قوات النظام أمس الأربعاء حاولت اقتحام البلدة أربع مرات متتالية لذلك عملت غرفة العمليات على وضع خطة محكمة لاستعادة النقاط التي سيطرت عليها قوات النظام والميليشيات المساندة لها وذلك بهجوم معاكس على تلك المواقع وقد نجح الثوار بتنفيذ الخطة واستعادة جميع النقاط التي خسروها في الأيام القليلة الماضية”.

ويبدو أن خسائر النظام خلال المعارك السابقة كانت كبيرة، وقال بيرقدار إن مقاتليه تمكنوا من قتل وجرح 70 عنصراً للنظام إضافة لعطب وتدمير ستّ دبابات.

#جيش_الإسلام#ريف_دمشق

هجوم عكسي يمكّن المجاهدين من استرجاع جميع نقاط بلدة حوش الضواهرة التي سيطرت عليها ميليشيات الأسد قبل أيام. — جيش الإسلام (@jaishalislam) ٤ أكتوبر، ٢٠١٧