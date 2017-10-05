الدولي رغدان شحادة: السومة تصرف بأخلاقه وكذب وتلاعب لمصلحته

الهيئة العامة للرياضة والشباب: كلنا شركاء

بدأت عصر اليوم الخميس مباراة منتخب النظام السوري مع منتخب استراليا في ذهاب الملحق الآسيوي ضمن تصفيات كأس العالم 2018 ، ومسرح المباراة في ماليزيا فيما ستكون مباراة الإياب في سيدني \ أستراليا بتاريخ 10 – 10 – 2017.

وحول هذه المباراة وتسمية المنتخب عبر الإعلام (منتخب الوطن) تحدث اللاعب الدولي السابق رغدان شحادة للموقع الرسمي قائلاً: لايمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون هذا المنتخب باسم كل السوريين، نحن نعلم جيدا من يخطط ومن يعين ومن يختار في هذه الجوقة العسكرية والتي تسمى زورا ” منتخب الوطن ” ، لايمكن وصفهم إلا بأنهم شركاء الأسد في الإجرام وفي التغطية على جرائم النظام سياسيا وعسكريا بحق المدنيين وبحق المعتقلين والشهداء.

وتابع أيضا ” لايوجد بيت في مدينتي المدمرة دير الزور إلا وفيها معتقل أو شهيد أو جريح أو مشرد ، ويأتيك البعض ليقول لك لاتخلط الرياضة بالسياسة ، فيما يطمحون لإعادة إنتاج النظام السوري والقبول به دوليا من باب الرياضة التي تحمل عنوان الأخلاق في الأساس وليس الإجرام .

وعن مشاركة وتصريحات اللاعب عمر السومة في المنتخب تحدث الكابتن رغدان أيضا : من المعيب جدا أن يتقلب الإنسان في المواقف والمبادئ ، في أول الأيام ترفع وتتحدث بإسم الثورة السورية وأنك فعلت كذا ودعمت كذا وقدمت كذا ثم تعود لتشكر وتنحني للمجرمين ؟؟

لقد تصرف عمر السومة بأخلاقه ووفق مصالحه وكذب كثيرا ، وهذا التغني السيء بأنه قدم لمدينته وأنه حزين على ماحدث وسعيد بانتصارات المجرمين كما يسميها “انتصارات الجيش ” تنبع من أخلاقه التي وضحت منذ فترة بتذبذب مواقفه لمصالحه الشخصية على حساب دماء الشهداء .

وبتعريف سريع عن اللاعب الدولي رغدان شحادة .. من أبناء مدينة دير الزور .. إعتقله النظام السوري في العام 2011 لمدة 60 يوما ، لعب سابقا لأندية اليقظة والفتوة والجيش ، شارك مع نادي الجيش في عدد من البطولات العربية الآسيوية وحقق معه ألقابا وإنجازات ، لعب في المنتخبات الوطنية ومثل منتخب الرجال في تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس آسيا وبطولات العرب وغرب آسيا ، سجل عددا من الأهداف للأندية والمنتخبات للذكرى، ويشغل حاليا مهمة نائب رئيس الإتحاد السوري الحر لكرة القدم .