مصطفى سيجري لـ (كلنا شركاء): إنشاء الأكاديمية العسكرية جاء للخروج من الحالة الفصائلية

سامي الرج: كلنا شركاء

أعلن “لواء المعتصم” التابع للجيش السوري الحر، أمس الأربعاء (4تشرين الأول/أكتوبر)، عن قيامه بوضع حجر الأساس لأكبر أكاديمية عسكرية في ريف حلب الشمالي، وذلك بحضور رئيس الحكومة المؤقتة الدكتور “جواد أبو حطب” وعدد من الشخصيات الثورية وبعض قادة الفصائل.

وقال “مصطفى سيجري” مدير المكتب السياسي في “لواء المعتصم”، إن الإعداد والتجهيز لإنشاء الأكاديمية العسكرية بدأ منذ ثلاثة أشهر، وتمكنا اليوم من الإعلان عنها ووضع حجز الأساس، برعاية رئيس الحكومة المؤقتة وعدد من ضباط هيئة الأركان وبعض قادة الجيش السوري الحر.

وأوضح “سيجري” لـ (كلنا شركاء)، نسعى من خلال الأكاديمية العسكرية إلى بناء مؤسسة الجيش الحر الموحد والإعداد الصحيح له، والانتقال من الحالة الفصائلية والمقاومة الشعبية إلى المؤسسة العسكرية والوصول إلى الجيش الوطني، مشيراً إلى أن “أهل الكفاءة والضباط المختصّين هم من سيتولون مهمة الإشراف والتدريب في الأكاديمية العسكرية”.

وأعتبر “المسؤول السياسي” في اللواء، أن “الأكاديمية ستكون النواة الأولى لحماية كامل الأراضي السورية والدفاع عن الشعب السوري والتصدي للطغاة والبغاة”، مؤكداً أن “باب الانتساب سيكون مفتوحاً أمام جميع أبناء الوطن ممن يحملون همه ويرغبون في الدفاع عنه والتضحية في سبيل تحرير أرضه وشعبه”.

وأكد “مصطفى سيجري” لـ (كلنا شركاء)، أن “الأكاديمية ستكون تحت تصرف وزارة الدفاع ومعاون وزير الدفاع العقيد عبد الجبار العكيدي الذي كان له دور كبير في خدمة الشعب السورية وثورته”.

وتأتي تلك الخطوة، عقب إعلان “فرقة الحمزة” التابعة للجيش السوري الحر، يوم الأحد (24 أيلول/سبتمبر)، عن افتتاح أول كليةٍ عسكريةٍ لتدريب عناصر الجيش الحر في الشمال السوري، وإعادة تأهيل المقاتلين وإعدادهم بدنياً وعسكرياً، وتزويدهم بالمعلومات العسكرية العامة والاختصاصية، وذلك ضمن المعسكرات التدريبية في مقر الكلية العسكرية الكائن بمدينة الباب شرق حلب.