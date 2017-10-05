الحكومة المؤقتة تعلن أسماء وأعضاء اتحاد الكرة

زيد المحمود: كلنا شركاء

أعلن المكتب التنفيذي في الهيئة السورية للشباب والرياضة في الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الخميس، عن إعادة هيكلة الاتحاد السوري لكرة القدم.

وأصدرت الهيئة قراراً بهذا الخصوص، حمل أسماء رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم، حيث عُيّن نادر الأطرش رئيساً للاتحاد.

وأسفر اجتماع اختيار أعضاء الاتحاد الذي عُقد الثلاثاء عن اختيار اللاعبين الدوليين السابقين رغدان شحادة لا عب وسط نادي الفتوة والمنتخب السوري السابق، ومحمد راغب الأشقر لاعب ومدرب نادي أمية، وزميله في نادي أمية نادر حربلي، الذين اختيروا كأعضاء في الاتحاد.

وحاز عضوية بقية مقاعد الاتحاد كل من مهند دبا، وأنس الحسين، وعبد العزيز دالاتي، وعبد القادر عبد الحي، إضافة للاعبين الثلاثة.