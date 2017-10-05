عمر السومة ينتزع تعادلاً إيجابياً لسوريا في الملحق الآسيوي (فيديو)

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نجح الدولي السوري عمر السومة بتحقيق هدف التعادل للمنتخب السوري في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي جمعته مساء اليوم الخميس، مع أستراليا، في مباراة مثيرة، ومتكافئة، ضمن ذهاب الملحق الآسيوي لتصفيات المونديال الروسي.

واختار المنتخب السوري الذي لم يتأهَّل من قبل لكأس العالم، خوض هذا اللقاء في ماليزيا؛ بسبب منعها من استضافة مباريات؛ بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد، منذ سنوات.

وتقدَّم روبي كروس بهدف لأستراليا بعدما تابع تسديدة ماثيو ليكي، قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول، فيما أدرك السومة، التعادل لسوريا في الدقيقة (85) من ركلة جزاء، اُحتسبت له بعدما تعرَّض لخطأ أثناء محاولة بضربة رأس من مدى قريب.

وأهدر المنتخب السوري العديد من الفرص التي أتيحت له خلال اللقاء.

وتستضيف أستراليا، مباراة إياب الملحق يوم الثلاثاء المقبل، والفائز من محصلة المباراتين سيلعب مع رابع أندية اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) في مواجهة فاصلة على بطاقة الظهور في روسيا، العام المقبل.