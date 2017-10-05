قوات النظام تُعلن سيطرتها على قريتين شرق حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته اليوم الخميس (5 تشرين الأول/أكتوبر)، سيطرتها على قريتين في البقعة المحاصرة من ريف حمص الشرقي، بعد اشتباكات مع تنظيم “داعش”.

وأفادت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” بأن قوات النظام وميليشياته تابعت تقدمها في ريف حمص الشرقي وسيطرت على قريتي (تل شهاب، واللج) شرق بلدة جب الجراح، بعد معارك مع تنظيم “داعش” قُتل فيها 20 عنصراً من التنظيم وأصيب 13 آخرون بجروح.

ويأتي تقدم قوات النظام في البقعة المحاصرة من ريف حمص الشرقي اليوم، بعد أن سيطرت أمس بمساندة الميليشيات الموالية والطيران الروسي على الجزء المحاصر من ريف حماة الشرقي بالكامل، وذكرت مصادر إعلام موالية أمس أن “وحدات مشتركة من الجيش والقوات الرديفة بسطت سيطرتها الكاملة على قرية الحردانة آخر نقطة تمركز لداعش في ناحية عقيربات بريف حماة الشرقي”.

وأشارت تنسيقية مدينة تدمر إلى استمرار الاشتباكات شمال وشرق مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي، حيث يحاول التنظيم التقدم مجدداً باتجاه البلدة ومحاصرتها من الشمال، بينما يحاول النظام صد هجوم التنظيم شرقا.

وشهدت الجبال والتلال التي سيطر عليها “داعش” أمس في محيط مدينة القريتين شرق حمص قصفاً جوياً عنيفاً، في الوقت الذي استقدمت قوات النظام وميليشياته تعزيزات جديدة إلى المنطقة.