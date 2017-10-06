تقرير: (85) فلسطينياً أُعدموا ميدانياً منذ بداية الثورة السورية

كلنا شركاء: رصد

أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، اليوم الخميس (5 تشرين الأول/أكتوبر)، تقريراً وثقت فيه أعداد اللاجئين الفلسطينيين الذين أُعدموا ميدانياً منذ بداية الثورة السورية وحتى اليوم، والتي بلغت 85 فلسطينياً.

وأوضح فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن من بين من أُعدموا 17 مجنداً من مرتبات “‏جيش التحرير الفلسطيني”، تم خطفهم في منتصف عام 2012 وهم في طريق عودتهم من موقعهم العسكري في مصياف إلى مخيم النيرب في حلب، قبل أن تتم تصفيتهم بعد شهر من اختطافهم.

وأوضحت مجموعة العمل أن الضحايا الذين أُعدموا توزعوا حسب المخيمات الفلسطينية والمدن السورية على الشكل التالي:

(19) لاجئاً أُعدموا في مخيم درعا، و(18) في حلب، فيما أعدم (16) لاجئاً في مخيم اليرموك، و(7) آخرين في حي التضامن بريف دمشق، و(5) لاجئين في مخيم الحسينية، ولاجئان في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، وآخر في مخيم العائدين في حماة، ولاجئ في مخيم خان الشيح بريف دمشق.