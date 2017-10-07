معارك حماة تحيل (الفروج) وجبةً أساسيةً في إدلب

خالد عبد الرحمن: كلنا شركاء

تشهد أسواق إدلب إقبالاً كبيراً على شراء الدجاج بجميع أصنافه وأشكاله، بعد أن أصبح الوجبة الأرخص ثمناً مقارنة مع الخضار واللحوم والمواد الاستهلاكية الأخرى.

ويأتي الطلب على شراء الدجاج بعد فترة من الاستقرار على الأسعار المرتفعة التي لم يكن فيها سعر لحم الدجاج مناسباً لمعظم أهالي محافظة إدلب، فالغلاء كان هو المسيطر على سعر السوق، ما أدى إلى ابتعاد الأهالي عن هذه المادة مرتفعة الثمن.

وقال “أحمد الزهراوي” النازح من ريف دمشق، وبعد أن خرج من الازدحام المتشكل أمام أحد مطاعم مدينة إدلب: “قبل مدة لم نكن نستطيع شراء لحم الفروج متى أردنا… كان ثمنه مرتفعاً، وكانت المطاعم تبيع في اليوم الواحد ما تبيعه الآن خلال ساعات وربما أقل عند البعض”.

وأضاف “الزهراوي” في حديث لـ (كلنا شركاء): “نلاحظ اليوم انخفاضاً ملحوظاً في سعر لحم الفروج البلدي، فبعد أن وصل سعره إلى حوالي 2400 ليرة، نرى اليوم أنه يباع بسعر 1800، الأمر الذي جعله أرخص من أي وجبة أخرى، فأسعار الخضار في مجملها مرتفعة -أرخص الأنواع بـ 100 ليرة -وفي نهاية المطاف هي بحاجة إلى لحوم منكهة”.

وقبل أسابيع كان الاعتماد على الفروج المستورد من تركيا هو الحل أو ما يعرف بالفروج المجمد الذي يختلف مع نظيره المحلي بالجودة، ولكن السعر الذي يراه المستهلك منخفضاً ومناسباً يجعله بديلاً مناسباً، وخاصة أن سعر لحم الضأن قد تجاوز الـ 3000 ليرة للكيلو الواحد.

وتابع “الزهراوي” حديثه قائلاً: “المستفيد من انخفاض أسعار الفروج هو المستهلك الذي يرى في انخفاض سعره فسحة للحصول عليه ولو أنه يعلم أن هذا الانخفاض لن يدوم طويلاً”.

وتنتج محافظة إدلب جميع الإنتاج المحلي من الفروج، وذلك من خلال مداجن موزعة في مناطق مختلفة في المحافظة، يتحكم بها تجار معينون، وفي نفس الوقت يقومون بتزويد مناطق النظام بالفروج الحي الأمر الذي يتسبب بارتفاع أسعارها في أسواق إدلب، إلا أن تطور المعارك في مناطق ريف حماة الشمالي والشرقي، جعلت أمر التصدير إلى حماة صعباً بل وغير ممكن، ما تسبب بكساد في الفروج في إدلب، وأدى إلى انخفاض أسعاره في السوق المحلية.