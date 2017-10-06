(عبد الرحمن الحريري) من كابوس المعتقلات إلى جحيم الحياة

إياس العمر: كلنا شركاء

خلال الأشهر الماضية تم عرض مجموعة من البرامج التلفزيونية تحت عنوان (الصدمة) لمتابعة ردود أفعال السوريين في دول الجوار، ولكن تبقى الصدمة الحقيقة في الداخل السوري، حيث يتمنى معتقل أمضى ست سنوات في سجون النظام أن يعود إليها بعد أن اصطدم بالواقع.

صدمة

أفرجت قوات النظام يوم الإثنين الماضي 2 تشرين الأول/أكتوبر، عن المعتقل (عبد الرحمن محمود الحريري)، بعد أن أمضى ست سنوات في سجون النظام.

وقال الناشط محمد الحريري، إن قوات النظام أفرجت عن الحريري بعد أن أمضى ما يزيد عن ست سنوات في سجونه، وذلك عقب اعتقاله مطلع الثورة بعد أن انشق عن قوات النظام، رافضاً إطلاق النار على المتظاهرين.

وأضاف الحريري في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن صدمة الحريري بدأت عندما وصل إلى بلدته (بصر الحرير) شرق درعا، ليجد منزل عالته قد تحول إلى ركام، وعندما سأل عن مصير أسرته تم إيصاله إلى منزل يقطن فيه شقيقه، ليخبره بأن العائلة أصبحت لاجئة، وأن شقيقاه (سليمان وموسى) قد قتلا، وبعدها سأل عن أبناء عمه، فأخبروه أنهم قتلوا أيضا.

وعندها قال لشقيقه والحضور سأذهب إلى ابن عمه وصديقه (ناصر)، فأخبروه أنهم سيذهبون جميعاً معه ليقرأوا الفاتحة على قبره، فقال لهم إنه سيتوجه إلى بيت عمه ليعزيه بوفاة أبنائه، ليقول له إنه قد توفي عقب مقتل أولاده.

وقال الحريري إن عبد الرحمن تابع بالسؤال عن بقية أصدقائه وأقاربه، لينصدم كلما سأل عن شخص جديد.

وأشار إلى أن المعتقل المفرج عنه (عبد الرحمن الحريري) قال لهم أعيدوني للمعتقل، فقد أمضيت ست سنوات على أمل اللقاء بهم، فما فائدة خروجي الآن.

أكثر من 700 قتيل

وأكد الناشط إبراهيم أحمد لـ (كلنا شركاء) أن عدد القتلى من أبناء بلدة (بصر الحرير) شرق درعا، خلال السنوات الماضية، تجاوز الـ 700 قتيل، بينما تجاوز عدد المهجرين من أبناء البلدة الـ 20 ألف نسمة من أصل 22 ألف نسمة.

وأضاف أن نسبة الدمار في البلدة تتجاوز الـ 80 في المئة من إجمالي عدد المساكن، بالإضافة لدمار شبكات المياه والكهرباء في البلدة التي تعرضت لأكثر من حملة من قبل قوات النظام والميلشيات الموالية له، كان آخرها في شهر نيسان/أبريل من العام 2015.