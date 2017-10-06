(12743) سورياً راجعوا عيادات (مركز الملك سلمان) بمخيم الزعتري في أيلول

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

قدمت العيادات التخصصية لمركز “الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية” خدماتها الطبية والعلاجية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.

وراجع العيادات التخصصية خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي (12743) مراجعاً سورياً، منهم (2872) راجعوا عيادات الأطفال، كما راجع عيادة الجلدية (1201) مريض، فيما قدمت عيادة الباطنية خدماتها الصحية لـ (1100) مراجع، وعيادة الأذن عالجت (879) فردا، بينما استفاد (1091) مراجعاً من عيادة الطب العام.

وتعاملت عيادات الجراحة العامة مع (1128) حالة، وعيادة العظام مع (774) حالة، وعيادة القلب مع (211) مريضاً، فيما قدمت عيادات الأسنان خدماتها العلاجية لـ (881) حالة، واستفاد (785) امرأة سورية من الإجراءات الطبية المقدمة في العيادة النسوية.

واستمرت عيادات المركز في تقديم برامجها الطبية في الأقسام المساندة، حيث استفاد من برنامج اللقاحات والتطعيمات الأساسية (322) طفلاً، واستقبلت عيادتا التغذية والحليب (586) حالة، كما قدم قسم الأشعة خدماته لـ (180) مريضاً، بالإضافة إلى (733) مراجعاً أُجريت لهم التحاليل الطبية اللازمة، وتم صرف (7872) وصفة طبية بالأدوية والعلاجات اللازمة، و(537) علبة حليب للأطفال.

وتُقد عيادات المركز خدماتها الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية وعدد من المنظمات الدولية والمحلية كالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) وهيئة الإغاثة والتطوير (IRD)، وجمعية العون الصحي الأردني، تعزيزاً لمفهوم العمل الإنساني المشترك بما يهدف لتحقيق الرعاية الصحية المثلى للاجئين السوريين.