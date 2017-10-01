عائلة (مزهر) تنشر اعترافات قائد ميليشيا (جمعية البستان)

إياس العمر: كلنا شركاء

نشرت عائلة (مزهر) على صفحات التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً لـ (أنور كريدي) قائد ميليشيا (جمعية البستان)، هو الأول من نوعه عقب اختطاف الكريدي من قبل العائلة في السويداء فجر يوم الإثنين الماضي 2 تشرين الأول/أكتوبر.

وتحدث قائد الميلشيا (أنور كريدي) عن ملابسات اختطاف الفتاة (كاترين مزهر) مطلع شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وقال “إن إحسان نصر تحدث معه الساعة الثالثة ظهرا، وطلب منه أن تبقى كاترين لديه حتى المساء، وفي الساعة الثانية فجراً استلم الفتاة في إحدى مقابر السويداء، ووضعها في منزل يحيى القضماني”.

وأضاف أن “إحسان نصر اختطف الفتاة مقابل تسهيل لميلشيا الكريدي تمرير صفقة أدوية بقيمة 15 مليون ليرة سورية إلى المناطق المحررة في درعا”.

وقال الناشط خالد القضماني، إن بث اعترافات الكريدي أتى عقب رفض عائلة (مزهر) وساطة رجال الدين في السويداء لإطلاق سراح الكريدي، وعقب إعلان الاستنفار من قبل عناصر ميلشيا (جمعية البستان) الذين دعوا أهالي بلدة (صلخد) شمال السويداء للتجمع صباح اليوم الجمعة 6 تشرين الأول/أكتوبر، في ساحة البلدة، والتوجه للسويداء بالسلاح من أجل الإفراج عن قائد الميلشيا.

وأضاف القضماني في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن نشر الاعترافات أتى بهدف عدم تصعيد الأمور، ولاسيما عقب تساؤل الأهالي في السويداء عن ملابسات عملية الخطف، في ظل وقوف أجهزة الأمن في المحافظة موقف المتفرج، وكأنها هي من تعمل على تأجيج الموقف بين أهالي المحافظة.

ولفت إلى أن ذكر الكريدي في اعترافاته منزل الدكتور المعارض (يحيى القضماني) كان له مجموعة من الإشارات، ولاسيما أنه تم اختطافه من ذات المنزل الذي قام بمصادرته قبل أشهر بمباركة أجهزة النظام الأمنية، وتحويله لمقر لميلشيا (جمعية البستان).