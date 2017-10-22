بعد اختطافه لأشهر… العثور على جثة محققٍ سابقٍ في (دار العدل)

إياس العمر: كلنا شركاء

عثر أهالي بلدة (المسيفرة) في ريف درعا الشرقي على جثةٍ مساء يوم أمس الخميس 5 تشرين الأول/أكتوبر، على طريق المسيفرة ـ الغارية الشرقية، وتم نقل الجثة إلى النقطة الطبية في البلدة.

وقال الناشط أحمد المصري لـ (كلنا شركاء)، إن الجثة تعود لمساعد منشق عن قوات النظام يدعى (محمد العودة)، كان قد تم اختطافه قبل أربعة أشهر بالمقربة من بلدته (غصم) شرق درعا.

وأضاف المصري أن العودة كان يعمل محققاً في محكمة (دار العدل) في حوران، وقد قدم استقالته من المحكمة مطلع العام الجاري، كما عمل لفترة رئيساً لمخفر بلدة (صيدا) شرق درعا لمدة سنتين.

وأشار إلى أن عمليات الخطف في ريف درعا الشرقي خلال الأسابيع الماضية تضاعفت بشكل ملحوظ، في ظل غياب المؤسسات الثورية، فقد تم اختطاف أحد أبرز الضباط المنشقين عن النظام وهو النقيب (شريف الكايد) مؤسس واحدة من أوائل كتائب الثوار في درعا، وقد تمت عملية الخطف الأسبوع المنصرم على طريق الكرك ـ الحراك شرق درعا.