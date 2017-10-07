كنان النجاري: بشار الأسد المفيد في تركيا

كنان النجاري: كلنا شركاء

تتجه الأنظار فيما بعد الاستانة الى مواقف الحكومة التركية والذي بدا واضحاً التغيير الكبير فيه من حكومة داعمة للحراك السوري سواء المدني منه او العسكري إلى تحالفات جديدة مع روسيا وإيران والصين ذاك المحور الداعم وبكل الوسائل لنظام الأسد في سوريا.

اتهامات بالجملة طالت الحكومة ورئيس الجمهورية حول تلك التغييرات وكأن الحكومة التركية باتت تمثل المعارضة السورية وهي المسؤول الأول عن اسقاط النظام.

من موقعنا كسوريين بالتأكيد نوجه اللوم للحكومة التركية فلماذا الدعم الجنوني في البداية ولماذا اطلاق عبارات الخطوط الحمراء وفتح الحدود.

وبدورهم الإسلاميين ينتظرون الدعم السني من الأتراك وبأن ايران ستصبح على الحدود التركية لو بقي الأسد في سوريا.

لن استعرض كثيراً مجريات الأحداث منذ بداية الثورة السورية وحتى ما قبل سقوط الطائرة الروسية والتي كانت فيه تركيا تقدم الدعم اللا محدود لكافة اطراف الفصائل السورية المعتدلة منها والاسلامية باستثناء التيارات التي اعلنت صراحة ولاءها لتنظيم القاعدة فضلاً عن تشكيل داعش داخل سوريا.

سؤالنا المعهود دائماً ماذا تستفيد تركيا من سقوط نظام الأسد؟ والأجوبة والتفاؤلات تتنوع بين شعائر الدين القادمة والديمقراطية المنتظرة وعقود الاعمار والاستثمارات التي تنتظرها تركيا.وغيرها من المغريات المكتوبة في صفحات التواصل الاجتماعي.

ولكن وفي الوقت الحالي لو عكسنا السؤال ماذا تستفيد تركيا من الإبقاء على الأسد؟

أولاً: حصار قطر والقطيعة مع مصر وأزمة العلاقات العربية التركية تعيد اردوغان الى ذكريات شهر العسل مع النظام السوري وكيف تحولت سوريا الى بوابة تجارية مهمة بين تركيا والشرق العربي.

ثانياً:الأزمة الاوربية التركية والتي لا تنتهي منذ عقود سيكون البديل عنها احياناً استقرار جغرافي للحدود التركية في العراق وسوريا وايران.ولكي يكون للأتراك تأثيراً في تلك الحدود لابد ان يكون في الطرف الأخر للحدود جهة قوية ومتمكنة وغنية تقدم الدعم الجغرافي والتجاري عند اي ازمات تحدث مع الأوربيين وما أكثرها.

ثالثاً: العلاقة مع روسيا والتي هي مفيدة جداً للأتراك سواء على الصعيد السياحي او التجاري والأقتصادي والطاقة أولاً واخيراً.فيما يظهر العجز الأميركي مابين أوباما الأنيس جداً وترامب المجنون جداً.

رابعاً: الملف الكردي والذي بات مقلقاً للأتراك ويدرك الأتراك تماماً مدى تأثير النظام السوري على ذلك الملف ومنذ عهد حافظ الأسد وتدويل القضية الكردية تسبب بالضرر الكبير على الأتراك وحتى الأن فأن النظام السوري والعراقي والإيراني هم الأقرب الى رؤية الأتراك في حل القضية الكردية.ايضاً اي محاولة للحكومة التركية في الضغط على الاكراد اصبحت صعبة جداً بعد اغلاق الحدود السورية واستحالة تمرير اي تفاهم تجاري او نفطي في الاراضي السورية بسبب الوضع الامني المنفلت في الجزيرة السورية.

خامساً:الأزمة الطائفية في الداخل التركي والتي باتت تتكشف يومياً. واصبح لدى الطائفة العلوية الكبيرة في تركيا قناعة تامة بأن نظام اردوغان قدم الدعم للفصائل المسلحة بغاية إبادة العلويين ونسبة العلويين في تركيا 18% اي ان حزب العدالة والتنمية وفي الحملات الانتخابية يخسر تلقائياً ال18% ويكتسبها الحزب الجمهوري الداعم للأسد. والاستفتاء الأخير على الدستور التركي خير دليل.

سادساً: العلاقة مع ايران والتي تدهورت بسبب الأزمة السورية والأزمة الخليجية في الوقت الذي من الممكن تضحي تركيا ببعض الملفات الإيرانية على حساب المال الخليجي وليس الفوضى السورية.

سابعاً: وقف الهدر المالي الحاصل نتيجة العمليات العسكرية التركية وان كانت محدودة فهي غير مدعومة.

اذا بقاء الأسد يعني استقراراً للعلاقات مع الروس والايرانيين وبعض البلدان العربية وتوسع تجاري منتظر وضبط الملف الكردي وكسب تأييد داخلي بات رافضاً لوجود السوريين واستمرار ازمة سوريا.

اما مالياً فقد تكون الخزينة المالية لتركيا قد استفادت سابقاً من الازمة عبر المساعدات الواردة وحركة رؤوس الاموال السورية بانتقالها من سوريا الى تركيا او دوران المال داخل المجتمع التركي. ولكن الان توقفت تلك المساعدات بنسبة كبيرة جداً واستقرت رؤوس الأموال داخل تركيا,سواء بقي الأسد او رحل وفي المقابل حركة القوات العسكرية التركية المكلفة واحتياجات اللاجئين الثابتة وغير كل ذلك الرقابة الدولية المزعجة ل حركة الأموال المتهمة بدعم الإرهاب.

تبقى ملفات اللاجئين ومصير المعارضة السورية الرسمية في استانبول. والحلول ولو كانت جزئية لاقت نجاحاً حيث تم تجنيس مايقارب ال3000 سوري ممن يحملون الكفاءات المالية او القدرات العلمية فضلاً عن التحضير لتجنيس اكثر من 30 الف سوري بنفس المواصفات. ايضاً مناطق خفض التصعيد ساهمت في عودة اكثر من 150 الف سوري إلى مناطقهم مما سيساهم في تخفيف ملف اللاجئين داخل تركيا.

وباعتقادي ان المعارضة السورية قد شعرت بالميول التركية الى نظام الأسد وبدأت تطرح هي مشروع التقسيم في سوريا والاستفادة من الشمال السوري. ولكن لم تستطيع المعارضة تقديم اي ضمانات فيما يخص وجود الاكراد شمال سوريا وسيطرتهم عليهم موارد الطاقة المهمة في الشمال. والتقسيم ان حصل فلن يكون هناك سوى كيان فقير ومهترأ وخالي الموارد. وتركيا ليست بحاجة لمساحات صالحة لزراعة البطاطا.

وبذلك كان هذا التقسيم ليس سوى كابوس جديد يعيد التجربة القبرصية إلى الإذهان والتي تشكل فيه اقليم شمال قبرص لا يعترف به احد والى تاريخ اليوم تدفع تركيا ثلث موازنة هذا الإقليم.

ما هو مطلوب اليوم ان تعيد المعارضة السورية جميع حساباتها وان تعود لكسب الشارع السوري اولاً وسيكون طلباً مستحيلاً بان تقنع جميع الاطراف الدولية بانها البديل عن الأسد او بضرورة اسقاط الأسد لمصلحة الجميع.

ولكن ما هو ليس مستحيل ان تفكر تلك المعارضة للحظات بماذا استفادت في التعنت برفض الاسد في اي مرحلة انتقالية. وكل اسبوع تخسر المعارضة مناطقها وتتوسع القوى الأخرى وتظهر منصات مهمتها معروفة.

لنعكس السؤال مرة اخرى.

كيف يبقى الأسد حاكماً لسوريا؟؟