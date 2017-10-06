د. أميمة أحمد : سلمية تحت نيران صواريخ صديقة

د. أميمة أحمد : كلنا شركاء

تتعرض مدينة السلمية يوميا إلى قصف صاروخي عشوائي منذ أول يوم من أيام عيد الأضحى ، تاركة خلفها خسائر بشرية بلغت زهاء عشرين ضحية ، بينهم عائلة السلوم كانت هاربة من الريف الشرقي لتلوذ بسلمية ألأكثر أمانا مقارنة بالمواجهات شرق سلمية، لكن العائلة الجدة وثلاثة أبناء لقوا مصرعهم والأم قطعت ساقيها ، وكان هادي الجرعتلي أول طفل لقي مصرعه خلال أيام عيد الأضحى حين أصابه الصاروخ العشوائي وهو يلعب بألعاب العيد ، فقطّعه إربا إربا ، وضحايا آخرون كذاك العجوز الذي كان قاصدا المسجد ليصلي ، فلم يصل مسجد الحي لأن صاروخا عشوائيا باغته ومات، ولايعرف مثل بقية الضحايا من القاتل الذي أطلق الصاروخ ، هذا فضلا عن الأضرار المادية الجسيمة في المنازل ، فعشرات المنازل تضررت بين التدمير الكامل والتدمير الجزئي ، والدولة تتنصل من تعويض المتضررين، بيوت بناها أصحابها بشقاء عمرهم ، جمعوا ثمنها من قوت يومهم ليستروا أنفسهم في بيت يأويهم ، هذه الصواريخ كشفت سترهم ودمرت مواقد طبخهم بقصد تهجيرهم قسرا من بيوتهم ، لتبقى فارغة فيتلقاها اللصوص لينهبوها دون حياء، ويبيعون مسروقاتهم من عفش في أسواق المدينة بكل وقاحة ، وأصحاب تلك المسروقات ينظرون إلى ممتلكاتهم تُباع غير قادرين على مواجهة السارق ليأخذونها ، لأن السارق من أتباع النظام ” الشبيحة ” الذين أطلقت يدهم دون قانون وعاثوا فسادة في البلدة بأسماء ميليشيات مختلفة الأسماء والتبعية لهذا الجهاز الأمني أو ذاك أو لحزب الله أو ميليشيات فيلق القدس الإيراني أو الحسينيات، وزعوا عليهم السلاح بدون تدريبهم ، والسلاح بيد الجاهل بيجرح ، بل كارثة عندما استخدموه في حفلات الأعراس أو مبارة رياضية أو نجاح بشهادة يطلقون النار عشوائيا فسقطت عشرات الضحايا.

المهم عند المتطوع الراتب الشهري 40 ألف ليرة سورية ، أقل من مائة دولار ، إنها ” ثروة ” في زمن الفقر والحاجة ، والسلطة بنفس الوقت أطلقت يدهم في إذلال الناس ونهب ممتلكاتهم وأخذ الرشى عنوة لو احتاج مواطن 100 ليتر مازوت هي حقه في الحصة التموينية ، وهناك عائلات اشتهرت باستغلال النفوذ في الهيمنة على سلمية ، مدينة السلام منذ قديم الأزمان، كل من دخلها فهو آمن وسط أهلها ، والمؤسف أن تلك العائلات علوية المذهب توزع سموم الطائفية العفنة ضد الأقلية الإسماعيلية، حتى أحدهم محمود عفيفي كتب على صفحته بالفيسبوك بعدما أمطر سلمية بعشرات الصواريخ من قرية خنيفيس جنوب سلمية قال ” هذه الصواريخ غضبة علوية يا أهل سلمية والقادم أعظم ” ، والتزم أهل سلمية منهج السلم رغم أن هذا الأسلوب الاستفزازي يثير النعرة الطائفية عن الآخر الإسماعيلي، لكن الإسماعيلية ضبطوا أنفسهم وكأنهم لم يسمعوا هذا الكلام البذيء بحقهم رغم العشرة الطويلة بين الطرفين في سلمية جيران ومصاهرة.

سلمية لمن لايعرفها تقع 30 كليو مترا شرق محافظة حماه وسط سورية، يعيش فيها لفيف من الطوائف والأعراق ، تشبة سورية في تنوع نسيجها الإجتماعي ، الإسماعيليون ، الجعفرية ، السنة ، العلوية ، الشركس ، الكورد ، الدروز ، المسيحيون ، وغيرهم ممن يأتون من محافظات أخرى للعمل أو العيش ، جميعهم متعايشون يتزاوجون يتحابون يشاركون بعضهم البعض الأفراح والأتراح ، يتميزون بالنخوة والغيرة على الجار كما غيرتهم على الوطن .

هذه الأيقونة سلمية كانت ثالث مدينة بعد درعا خرجت بمسيرات سلْمية في إبريل 2011 تطالبُ بالتغيير وإصلاح النظام، كانت مظاهرات سلمية لافتة برقيها ، تصدرها الكبار وبأيديهم الورود ، وخلفهم الشباب ملثمون حتى لاتعرفهم المخابرات وتعتقلهم ، هتفوا للحرية ، ناصروا درعا التي كان ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة يدك بالمدافع مسجدها العمري التاريخي ، الذي لجأ إليه الثائرون لكرامتهم المُهانة على يد رئيس القسم السياسي بدرعا عاطف نجيب ابن خالة الرئيس بشار الأسد ” يادرعا نحن معاك للموت ” .

كانت سلمية أول الأقليات التي تناصر الثورة دون مواربة، أمر لم يهضمه النظام وهو يزعم ” أنه يحمي الأقليات من الإرهاب السني ” . اعتقل الكثير من أبنائها ، ولازال الكثير منهم مصيرهم مجهول منذ سنوات، وتكبدت سلمية خسائر بشرية جسيمة من مجندي الخدمة الإلزامية، استهدفتهم داعش عدة مرات وراح ضحية هجماتها العشرات في كل مرة أحدها 76 مجند أحرقتهم صواريخ داعش الحرارية ، تفحمت جثثهم ولم يتعرفوا على هويتهم .

سلمية المدينة التي نجد فيها كل طيف المعارضة لا يوجد بيت في إلا فيه شهيد أو معتقل أو منفي . فهمت مبكرا إلى أين تسير البلاد ، وقفت منذ بداية الحراك الشعبي في وجه النظام ناصحة عبر معارضتها الشريفة ، مثل المناضل مصطفى رستم ( أبو علي ) السجين السياسي لنحو ربع قرن في سجن الرئيس حافظ أسد والد الرئيس بشار ، أبو علي لم يأل جهدا في نصح بشار ” أن يقود بشار بنفسه الإصلاح الحقيقي وهي فرصة له ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه ” لكن بشار اعتبرها مؤامرة ويجب مواجتها بالقوة ، فنصحه أبو علي ” لنسلم جدلا توجد مؤامرة فالرد بالقوة هو استجابة للمؤامرة وليس تجنبها “. كان رد النظام باعتقال منديلا العرب مصطفى رستم وتعرضه للضرب وهو يزحف نحو الثمانين من عمره، ثم اعتقلوا ابنه المهندس الزراعي ذهب يسأل عن مكان والده ليوصل له أدويته ، ولم يتأخر مثقفو سلمية فأصدروا بيانات يؤكدون على ضرورة الوحدة الوطنية في مواجهة التجييش الطائفي الذي شرعت أجهزة إعلام النظام تقودها ضد السنة وأن ” المستهدف العلوية” ، فرد الوطنيون من الطائفة العلوية وغيرهم من طوائف ضد الخطاب الطائفي ، لكن ظهور ” تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام – داعش” كان القطرة التي أفاضت الكيل الطائفي ، وصار القتل على الهوية ، مئات المجازر ومئات المقابر الجماعية جرت بعيدا عن أضواء الإعلام ، وعاش السوريون بحصارات دائمة داخل مدنهم .

سلمية التي بقيت آمنة مقارنة بحمص وحلب وإدلب قصدها السوريون من جهاتها الأربع ، لتصبح تركيبتها السكانية الجديدة صورة مصغرة لسورية ليس مذهبيا وديينيا وعرقيا بل ومناطقيا ، وتضاعف عدد سكانها خمسة أضعاف على الأقل ، وعاش هؤلاء عيشة ماقبل التاريخ انتقاما من سلمية التي قالت ” لا للتجيش الطائفي ” فقطعوا عنها الماء لأشهر، وازدهرت تجارة مياه الصهاريج ، لقد استولت عليها تلك العائلات العلوية باستغلالها النفوذ ، ودفع سكان سلمية جميعا ملايين الليرات لتوفير ماء الآبار غير الصحي ليشربوا ويغتسلوا ، فضلا عن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة ، كانت بعض الأحيان ساعة في اليوم بالكاد يشحنون هواتفهم النقالة ليتصلوا بالعالم الخارجي. كان هذا أسلوب السلطة للانتقام من سلمية على موقف أهلها من الأزمة واحتضانهم كل من قصدها هاربا من جحيم الحرب ” الكونية ” في سورية ، حيث لم يبق طيران عالمي إلا واجتاح سماء سورية محملا بالقنابل ليقصف السوريين ، طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ، والتحالف حليف النظام إيران ودول بريكس الذي تقوده روسيا ، استباحت سورية سواء كانت مع هذا الطرف أو ذاك من أمراء الحرب أو النظام الذي استدعى دولا لتساعده في ضرب الشعب السوري بأحدث الأسلحة ، فهرب الناس بأرواحهم إلى دول الجوار ودول غربية فتحت باب اللجوء ، وكان نصيب سلمية وافرا بهجرة شبابها . أساليب كثيرة قام بها النظام ليفل عزيمة سلمية عن المقاومة فلم يفلح .

الآن المضحك المبكي في الوقت الذي يتحدث إعلامه وإعلام حلفائه عن ” الانتصارات ” العظيمة على داعش في سورية والعراق ، وتزدحم التحليلات السياسية بانتهاء التنظيم ” نهائيا ” ، راحت صواريخ عشوائية تضرب سلمية ، مكبدة الأهالي خسائر بشرية ومادية ، وتبريرالسلطة أن” داعش شرق سلمية تضرب سلمية ” ولكن استنادا إلى إعلام النظام وانتصاراته المزعومة تكون داعش شرق سلمية بما لايقل عن 40 كيلو مترا بعد طردها من عقيربات ، بينما الصواريخ العشوائية تُطلق من منطقة قريبة، ومداها المجدي لايتجاوز 8 كيلو متر، والحالة هذه تنطلق الصواريخ العشوائية من مناطق تحت سيطرة النظام أو حلفائه من ميليشات حزب الله وميليشيات فيلق القدس الإيرانية ، التي تسيطر على شرق سلمية ، والهدف من إطلاق الصواريخ العشوائية هو ترويع الأقليات في سلمية ، وإجبارهم على ترك منازلهم لنهبها وبيع ممتلكات الناس بالأسواق ، وقد جمعوا ثروات طائلة من السلب والنهب ، فاشتروا فيلات وعمارات وسيارات حديثة فارهة، وكانوا لايملكون نقيرا، فمن أين جمعوا هذه الثروات ؟

نشطت وسائل التواصل الاجتماعي تستنكر رجم الآمنين بالصواريخ العشوائية ، برهان النظامي الفنان التشكيلي كتب في صفحته كثيرا حول ماتتعرض له سلمية من ترويع ، لكن لفت انتباهي هذا المنشور :

Burhan Alnzamy

يبدو أن كل القيم اﻹنسانية واﻹجتماعية والسياسية والمذهبية قد وضعت جميعها على الرفوف…ولم يعد العمل بالعقل مستساغا..والتفكير في حالة تجمد..والسؤال اليومي والمستمر على اﻷلسن..من وكيف..ولم..وإلى أين..ومن المسؤول..ومن السائل..!؟

ﻻجواب قدام مجتمع أعزل..أمام قوى مسلحة من هنا وهناك تبطش وتقتل وتدمر وتروع وتنهب أمام العين المفتوحة على آخرها..

أليس هنالك من ضابط حاسم ينهي هذا الروع الرهيب من استقبال صواريخ عمياء يعيش الناس بحالة ترقب دائم لورودها بأوقات مختلفة…!!؟

دلّوا الناس على اﻷقل إلى جهة معينة لها هذه اﻷجندات…بغياب أي شيء إسمه دولة أوقانون..ولوسألت أي مسؤول سياسي عما يجري لما أعطاك أية إجابة شافيه. مثله مثلك.بالترقب واﻹحتمال والخشية…!؟

وضع مؤسف ..ﻻتقل عنه أسفا الصواريخ ومطلقوها…!؟.

ومن عنده أية فكره ﻷي حل يلغي هذه المتاهة ﻻيبخل بها علينا…عل هناك نافذه ما تطمئن وتنقذ من سيتبقى على قيد الحياة بعد هذه الجلجلة..!؟…”

هذه صرخة مثقف من مثقفي سلمية أبو علي برهان ، أضم صوتي له سائلة معه من لديه الحل لإنقاذ الأوراح من صواريخ عشوائية تنهال يوميا على سلمية ؟

هل استقالت الدولة من حماية الشعب ؟ وهل تراجع الرئيس بشار عن ” حماية الأقليات ” التي يتشدق بها أمام دي مستورا ؟ …واثقة إن للباطل جولة .