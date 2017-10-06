أنباء عن إعدام (داعش) لجنديين روسيين

سعيد جودت: كلنا شركاء

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء لم تستطع “كلنا شركاء” التحقق من صحتها عن إعدام تنظيم “داعش” للجنديين الروسيين الذين ألقي القبض عليهما قبل نحو أسبوع في دير الزور.

وتداول سكانٍ محليين في دير الزور التي تشهد محرقةً بحق المدنيين على يد الروس، أن التنظيم أقدم على حرق الجنديين الروسيين في ريفها الشرقي وقام بتصوير مشاهد لعملية الحرق سيبثها في وقتٍ لاحقٍ.

ونشر تنظيم “داعش” يوم الثلاثاء الماضي تسجيلاً مصوراً للأسيرين الروسيين الذين أُسرهما في قرية الشولا جنوب غرب مدينة دير الزور، في حين نفت وزارة الدفاع الروسية أن يكون أياً من جنودها وقع في الأسر لدى التنظيم.

ويظهر في التسجيل المصور الذي نشرته وكالة “أعماق” المقربة من التنظيم، شابان يرتديان “الكلابية”، ويظهر على أحدهما آثار كدمات على وجهه.

وتحدث في التسجيل الروسي “زابالوتي رومان”، وقال إنه من مواليد 1979، ولد في محافظة روستوف في منطقة أكسايسك في قرية راسسفيت، مشيراً أنه وقع أسيراً خلال هجوم معاكس للتنظيم في منطقة الشولا، وقد أُسر معه زميله “تسوركانوف غريغوري”، من مواليد 1978 في دوموديدوفو.