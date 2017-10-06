(داعش) يعلن إسقاط مروحية روسية شرق حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلن تنظيم “داعش” اليوم الجمعة، عن إسقاط مقاتليه لمروحية قتالية روسية خلال المعارك المستمرة منذ أشهر في ريف حماة الشرقي، دون أنباء عن مصير طاقمها.

وأوردت وكالة “أعماق” المقربة من التنظيم خبراً عاجلاً بأن المروحية سقطت في قرية الشيخ هلال بريف حماة الشرقي، ولم تنشر صوراً أو مقاطع مصورة للعملية.

وتحاول قوات النظام مدعومة بالطيران الروسي منذ أشهر السيطرة على جيبٍ صحراويٍّ يتحصن فيه التنظيم بريف حماة الشرقي، حيث نجحت في الآونة الأخيرة بالسيطرة على مساحاتٍ واسعة في ناحية عقيربات، آخر معاقل “داعش” بريف حماة.

وسبق للتنظيم أن أسقط قبل نحو عام مروحية روسية في محيط مدينة تدمر ما تسبب بمقتل طاقمها، وأنكرت وزارة الدفاع الروسية حينها فقدان أي من مروحياتها إلا انها عادت للاعتراف بسقوطها عقب بث (داعش) شريطاً مصوراً يوثّق لحظة سقوطها.

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