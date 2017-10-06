حَرَمَ 300 ألف من جنسيتهم وثبّت (البعث) أركانه… كيف ينظر الكرد إلى إحصاء الحسكة في ذكراه الـ 55

سامية لاوند: كلنا شركاء

جرى في 5 أكتوبر/تشرين الأول 1962، إحصاء استثنائي للكرد في سوريا عُرف باسم “إحصاء حسكة” ونجم عن القرار السياسي آنذاك انقسام للكرد في سوريا إلى عدة أقسام ما زالت متفاضلةً حتى يومنا هذا رغم مرور 55 عاماً عليه.

وقسم الإحصار الكرد في سوريا إلى: (كرد متمتعين بالجنسية السورية، وكرد مجردين من الجنسية ومسجلين في القيود الرسمية على أنهم أجانب، وأخيراً كردٌ مجّردون من الجنسية غير مقيدين في سجلات الأحوال المدنية الرسمية، وأطلق عليهم وصف مكتوم القيد، وهو مصطلح إداري سوري يشير إلى عدم وجود الشخص المعني في السجلات الرسمية).

وتم إثر ذلك حرمان أكثر من 300 ألف كردي من الجنسية السورية نتيجة الإحصاء الرجعي في محافظة الحسكة في 5/10/1962 حيث حرموا نتيجة ذلك من حق تثبيت وقائع الزواج والولادات في سجلات الدولة، ومن حق حيازة جواز السفر، وبالتالي عدم تمكنهم من الانتقال إلى خارج البلاد؛ وكذلك عدم تمكنهم من الترشيح والانتخاب، إضافة إلى الحرمان من العديد من الأمور الأخرى.

ولكن مع بداية الثورة السورية 2011، اجتمع بشار الأسد مع مجموعة عشائر كردية في محافظة الحسكة، ورغبة منه في المحافظة على هدوء الشارع الكردي أصدر قرارا بمنح جميع الكرد الجنسية السورية.

ورغم حصول الكرد على الجنسية السورية مؤخرا، لكن يبقى 5/أكتوبر من كل عام ذكرى مؤلمة لهم، يستعيدون فيها جميع صنوف الحرمان طيلة عشرات السنين التي خلت، ويعتبر هاجسا للكتابة والتعبير عن مرارة ذاك القرار بحقهم من خلال إلقاء ندوات أو النشر كمقالات أو عبر التواصل الاجتماعي.

القوميون العرب

“فادي مرعي” القيادي في تيار المستقبل الكردي، قال “إن الشعب الكردي في كل عام يتلقى الإحصاء الذي طبق في عام ١٩٦٢ بأنه كارثة إنسانية طبقت بحقهم حتى تاريخه، لأن هذا الإحصاء حصل بشكل استثنائي في محافظة الحسكة. والهدف من ورائه كان سياسياً بعد صعود القوميين العرب إلى سدة الحكم إثر انقلابات عسكرية حصلت في أغلب الدول العربية، والتخطيط لجعل قضية موازية لفلسطين”.

وأضاف “فادي مرعي” في سياق متصل لـ(كلنا شركاء ) “الهدف منه جعل الشعب الكردي مواطنين لاجئين في سوريا، وبالاعتقاد بأن القضاء على إسرائيل ستكون قريباً، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ثم المطالبة بكيليكيا ولواء اسكندرون عربستان وطمب الكبرى والصغرى وجزيرة ابو موسى وسبتة ومليلة في المغرب والغاية كلها جعل قضية شبيهة بفلسطين، بالإضافة لدور تركيا السلبي في هذا الإحصاء لإعطاء الجنسية لمواطنين كرد بمجرد دليل بسيط لكي تطالب بالمستقبل بالاستيلاء على الخط حتى دير الزور وضمها لولاية ماردين”.

وأكد “فادي مرعي”، أن الشعب الكردي في محافظة الحسكة المحروم من الجنسية ما يزال يعاني من حقه في أغلب المجالات السفر التصويت، وامتلاك العقارات والسيارات وحتى النوم في الفنادق، وواصل حديثه “هدفها سياسي للتأثير على ديمغرافية المنطقة الكردية كما حصل استدعاء المغمورين من ريف حلب والرقة، وحتى الآن يستثمرون أخصب الأراضي في الخط العاشر في الحسكة”.

وتابع القيادي الكردي: ولكن أريد أن أنوه بأنه مهما حاول النظام وفروعه وأدواته عبر سياساته إفراغ المنطقة، وتجريد الشعب الكردي من هويته، هناك أرض كردستانية، وستبقى كردستانية له تاريخ عريق على أرضه التاريخية.

ولم تخل احصائية الحسكة 1962 من غرائب وعجائب، فكثير من الأطفال كان يتم تسجيلهم لأب مسجل على أنه أعزب كونه حسب الإحصاء غير سوري، وكثير من الأبناء أصبحوا أجانب في حين بقي آباؤهم وأمهاتهم مواطنين سوريين، كما حُرم مئات الطلبة المتفوقين من شهادة تحصيلهم العلمي، ولعل من أغرب نتائج الإحصائية هو ضياع الحب حيث كان يتم جبرا فك خطبة الكردي ذي جنسية سورية من أخرى أجنبية وفق الإحصاء، وكثيرا ما كان يتم رفض أحد الطرفين للآخر بسبب تعقيدات الزواج فيما بعد.

ما دور (البعث)؟

وقال الكاتب والشاعر إبراهيم اليوسف لـ (كلنا شركاء) إن الإحصاء الاستثنائي في العام 1962 جاء تنفيذاً للمخطط الذي وضعه الضابط محمد طيب هلال، مسؤول شعبة الأمن السياسي، والذي تدرج في المناصب الدبلوماسية، والسياسية، وكان عضواً في القيادة القومية لحزب البعث، وعد كراسه خطة عمل للعقل الشوفيني بحق المواطن الكردي، ابن المكان”.

وأردف “اليوسف”: كان الإحصاء أول الإجراءات التي تم تطبيقها، وسلخت الجنسية بموجبه عن مئات الآلاف من مواطنينا الكرد، وعانوا ظروفاً جدّ أليمة، وبالرغم من النضال الطويل في سبيل رفعه، من قبل أحزاب الحركة القومية الكردية، والشيوعيين السوريين، على حد سواء، إلا أنه لم يرفع، إذ كان النظام البعثي ينظر إلى هذه الجريمة المرتكبة بحق هؤلاء المواطنين – وبعين أجهزته الأمنية- بأن إيجاد أي حل لها، إنما يعني تنازلاً، وإيذاناً للكرد، بمطالب أخرى.

الكاتب الكردي واصل حديثه، قائلا “أتذكر، أن أحد المسؤولين، قال، كلاماً يشبه هذاً، في ندوة جماهيرية، ومختصرها (لأن هناك من يطالب بإعادة المواطنة لهؤلاء المحرومين منها، فإن القيادة العليا لا تستجيب، عليكم أن تنسوها، إلى أن تتفاجؤوا بمنحها لكم، كإحدى مكرمات القيادة الحكيمة التي لا يمكن أن يتم الضغط عليها) وقال المسؤول أيضاً (طالما هناك من يطالب بها، ويجعل منها مادة يتناقلها الإعلام المعادي، فإنها لن تتحقق)، أشهد أن هناك من كانوا قد ردوا عليه، وبصرامة، وبشجاعة، لامتناهية، لربما كان النظام لا يرفع هذا الحيف عن كواهل الأسر التي عانت من انسلاخ المواطنة عنهم، وقد عانت خمسة أجيال أو أكثر من هذا الظلم التاريخي، بل إن هناك من ولد، وكبر وأنشأ أسرة ومات، من دون أن تتحقق أمنيته في استعادة حقه إليه”.

ويرى “إبراهيم اليوسف” بانه “الآن، وبعد مرور 55 عاما على هذا الإحصاء، فإن على النخب الكردية الواعية أن تقدم دراسات عن آثار هذه الجريمة على مواطننا، والعمل على إعداد ملف شامل بأسماء ضحايا الإحصاء، ومن كانوا وراءه، وتقديم شكوى بأسماء من خطط له، ومن نفذه، ومن عمل على تكريسه، وهنا، أشير إلى أسماء من سُميوا برؤساء البلد، ووزراء الداخلية الذين تعاقبوا، وغيرهم، ممن يسميهم الخبراء القانونيون، ومطالبة هؤلاء المجرمين بحقوق هؤلاء كاملة، كأن تجمع أعمارهم، لنكون أمام ملايين من السنوات من الظلم تكبده هؤلاء الضحايا، لاسيما من حرموا من الدراسة، والعمل، وحق الملكية، والسفر، وهوما تجاهله هؤلاء الذين تنطعوا ليكونوا واجهة الثورة السورية، للأسف”.

ويعتبر الكرد ثاني أكبر قومية في سوريا، حيث يشكلون حوالي 15 في المئة من سكان البلاد وفق الاحصائيات الأخيرة، ومعظمهم من المسلمين السنة، وبعضهم من الأيزيديين إضافة إلى عدد أقل من المسيحيين الكرد.