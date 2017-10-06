80 برميلاً متفجراً تستهدف بلدت جبل الشيخ

إياس العمر: كلنا شركاء

واصلت مروحيات النظام اليوم الجمعة، ولليوم الثاني على التوالي استهداف بلدة جبل الشيخ الخاضعة لسيطرة الثوار، بالتزامن مع حملة عسكرية لقوات النظام والميلشيات الموالية له ترمي إلى السيطرة على بلدات كفر المير وبيت جن وبيت سابر، آخر مواقع الثوار في ريف دمشق الغربي.

وقال الناشط “أبو عامر الشيخ” لـ (كلنا شركاء) إن مروحيات النظام استهدفت “بلدات جبل الشيخ المحررة” بأكثر من 80 برميلاً متفجراً خلال الساعات الثمان والأربعين الماضية، وقد كان نصيب بلدة (بيت جن) أكثر من 50 برميلاً.

وأشار “الشيخ” إلى أن قوات النظام والميلشيات الموالية له شنت هجوماً وصفه بـ “الأعنف” من نوعه منذ بدء حملة النظام على بلدات جبل الشيخ المحررة.

واستهدفت قوات النظام المنطقة بأكثر من 400 صاروخ وقذيفة مدفعية من مواقعها في اللواء 90 وبلدات (دربل و حينة) القريبة، بينما ردت كتائب الثوار باستهداف نقاط تجمع مقاتلي قوات النظام وميلشيا (حزب الله) بالمدفعية الثقيلة و قذائف الهاون.

وأشار إلى أن ستة من مقاتلي قوات النظام قُتلوا خلال الساعات الماضية، عقب محاولة القوات المهاجمة السيطرة على تل (الضبع) بهدف فصل بلدة (بيت جن) عن بلدة (مغر المير).